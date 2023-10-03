緯創旗下智帆風能攜手台電 合作亞州首個風帆發電

緯創 (3231-TW) 今 (3) 日宣布，旗下智帆風能與台電簽署高空風帆發電合作協議，智帆風能將於明年引入 2 台德國 Skysails 風帆發電系統（AWE），在 100MW 太陽能裝置容量的台電彰濱光電場進行試驗，這也是風帆發電系統首次引進亞洲地區。

緯創說明，Skysails 風帆發電設備，透過施放於 200 公尺至 400 公尺高空的風帆，擷取相較於平地更大的風能。智帆風能將藉由創新再生能源解決方案，成為集團推動綠能科技領域的主要推手，後續也將積極投入綠能相關的創新研發。

台電則指出，智帆風能 Skysails 系統，是透過類似風箏的裝置飛到空中，帶動地面發電機組，具有設置較為彈性、可隨時收放的特性，在不易建設太陽能板或水平風機的離島地區更具發展潛力，未來可擴大至離島場域，發揮更大的效益，這也是台電之所以與智帆風能合作的主要原因。

智帆風能說明，Skysails 先前已在德國、非洲模里西斯進行過高空風帆發電的併網測試，現階段積極接觸國內離島場域，希望能將第 2 套設施導入離島，創造更大的價值，未來將以緯創集團「創新而永續」的基礎願景，積極投入節能減碳行列，運用科技提升生活與環境品質。