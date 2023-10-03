Chipotle Mexican Grill測試自動化生產墨西哥捲餅碗和沙位

Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 正在測試可否用自動化方式為顧客製作墨西哥捲餅碗和沙拉。

這是這家墨西哥捲餅連鎖店第二次公開宣布在其創新中心測試自動化。Chipotle 首次涉足自動化領域是推出一款製作玉米餅片的機器人 Chippy。一年前，在通過首輪測試後，該公司開始在加州一家餐廳測試 Chippy。

從 Sweetgreen (SG-US) 到星巴克 (SBUX-US)，餐廳一直在投資自動化，以降低勞動成本，提高訂單一致性和速度。但機器人和 AI 軟體可能很昂貴，因此該技術可能需要數年時間才能為餐廳帶來回報。

即使如此，許多經營者對自動化在餐飲業的未來抱有很大希望。Sweetgreen 在 5 月開設了第一家自動化餐廳，執行長紐曼 (Jonathan Neman) 預計該連鎖店所有餐廳都將在未來 5 年內實現自動化。

Chipotle 周二 (3 日) 宣布的測試是與 Hyphen 合作；Hyphen 是一家試圖實現餐廳廚房自動化的新創公司。去年 Chipotle 投資前身為 Ono Food 的 Hyphen 一筆金額不詳的資金。據估計，這家新創公司公司估值為 1.04 億美元。

所有 Chipotle 餐廳都有兩條生產線來組裝訂單：一條在前面，供食客親自點餐；另一條在廚房，處理數位訂單。Chipotle 表示，所有 Chipotle 數位訂單中大約三分之二是墨西哥捲餅碗或沙拉。