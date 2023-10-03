比亞迪9月銷量突破28萬輛 年增近43%

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周一（2 日）在港交所發布公告，表示 9 月新能源車單月銷量突破 28 萬，年增近 43%，且今年來累計銷量達到 207.96 萬輛。

據《中國證券報》報導，9 月比亞迪新能源車銷量為 28.75 萬輛，高於去年同期的 20.13 萬輛；今年來累計銷量為 207.96 萬輛，較去年同期暴增 76.23%。

今年以來，比亞迪持續在多個細分市場推出子品牌與新產品，成為帶動銷量和業績增長的「左翼」。

比亞迪在 9 月 20 日晚間宣布，旗下仰望汽車首款產品仰望 U8 豪華版正式上市，價格為人民幣（下同）109.8 萬元。仰望 U8 的定位是百萬級新能源硬派越野車，該車型發布是比亞迪布局高檔市場的關鍵一步。

8 月 16 日，比亞迪推出專業個性化品牌方程豹及其專屬技術 DMO 混動越野平台。董事長王傳福表示，將以 DMO 車型為起點，重塑硬派 SUV、跑車等市場規則，將新能源車對燃油車的替代推向新的歷史階段。

目前比亞迪的乘用車業務，逐步形成由比亞迪、騰勢、仰望及方程豹建立的多品牌梯度布局，覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化，滿足用戶全場景用車需求。

今年以來，比亞迪海外銷量增長「肉眼可見」，成為帶動銷量和業績增長的「右翼」。比亞迪 9 月海外銷量達 28,039 輛。

比亞迪 1-8 月在海外市場銷售逾 11.74 萬輛新能源車，已超過 2022 年全年海外銷量。

這與比亞迪積極拓展海外市場息息相關。比亞迪乘用車已進入日本、德國、澳洲、巴西、阿聯等 54 個國家及地區。

華西證券指出，比亞迪產品優勢明顯，加速布局海外市場，有望在歐洲、東南亞、澳新迎來快速發展，今年全年出口有望突破 30 萬輛。

海外銷量增長也有助於打開業績增長天花板。半年報顯示，比亞迪上半年的營業收入為 2,601.24 億元，年增 72.72%，淨利潤為 109.54 億元，激增 204.68%。