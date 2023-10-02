中國9月新能源車銷量激增 理想汽車交車量大增200%

中國多家新能源車車廠周日（1 日）公布 9 月交車與銷量數據，廣汽埃安 9 月銷量突破 5 萬輛大關，理想汽車 (LI-US) 的交車量也暴增逾 200%。
據《證券時報》報導，長安汽車自主品牌 9 月新能源車銷量為 5.099 萬輛，較前月增長 27.09%。理想汽車 9 月共計交付新車 3.606 萬輛，較一年前激增 212.7%，寫下歷來單月交車量最高紀錄。
吉利汽車 (00175-HK) 9 月銷量為 17.05 萬輛，創歷史新高，其中吉利汽車 9 月新能源車銷量為 5.369 萬輛，創歷史新高，新能源車的比率突破 31%。比亞迪尚未公布銷量。
值得注意的是，相比於比亞迪 (002594-CN) 、廣汽埃安、長安汽車、理想等第一梯隊車廠而言，第二梯隊造車新勢力擴容。零跑、蔚來 (09866-HK) 、小鵬 (XPEV-US) 、極氪及哪吒汽車等新勢力 9 月銷量均扎堆於 1.2 萬至 1.5 萬輛。
零跑汽車 9 月交付量達到 1.58 萬輛，創歷史新高，第 3 季累計交付 4.43 餘萬輛。蔚來汽車 9 月交付 1.564 萬輛，年增 43.8%，第 3 季累計交付量為 5.54 萬輛，較去年同期驟增 75.4%。
小鵬汽車 9 月共交付新車 1.53 萬輛，年增 81%，連續第八個月保持強勁增長。哪吒汽車 9 月全系交付 1.32 萬輛，8 月全系交付量為 1.21 萬輛。極氪汽車 9 月交付 1.2053 萬輛。
此外，上汽通用 9 月新能源車銷量為 1 萬輛，較一年前暴增 168%。
東莞證券指出，中央與各地政府提出支持擴大新能源車消費的政策，加上車市進入旺季，車廠主力新品陸續放量，支撐潛力需求釋放，未來新能源車銷量有望繼續攀升。