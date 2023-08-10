比亞迪出廠新能源車達到500萬輛 王傳福數度哽咽

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 出廠新能源車數量正式達到 500 萬輛，董事長王傳福數度哽咽，並表示三年內中國汽車品牌的國內市占率將擴大至 70%。

據《澎湃新聞》報導，比亞迪在周三（9 日）晚間舉行第 500 萬輛新能源車出廠發布會，王傳福細數了過去二十年經歷，回顧中國汽車品牌的發展歷程。他並提出一個樂觀預測，即 2025 年中國市場新能源車的滲透率將超 60%，且中國汽車品牌的市占率將提升至 70%。

乘聯會最新數據顯示，7 月中國自主品牌零售銷量為 94 萬輛，在中國市場的市占率為 53.2%，較一年前提高 5.8 個百分點。

王傳福在演講中數度哽咽，他說 2003 年比亞迪帶著新能源的夢想進入到汽車行業，但一家電池企業要造車，遭到多方質疑。比亞迪進入汽車行業第一天，股價就暴跌 20%。

王傳福說，在技術研發上，比亞迪累計已經投入人民幣上千億元，在最近 12 年中，比亞迪有 11 年的研發投入超過當年淨利潤。

「今天比亞迪成為全球首家達成第 500 萬輛新能源車下線的企業，這是屬於比亞迪的高光時刻，也是屬於中國汽車品牌的高光時刻。」在發布會上，王傳福多次強調「中國汽車品牌」，發布會現場還出現長安、上汽、吉利、長城、蔚來、小鵬等品牌的身影。

「我相信屬於中國汽車的時代已經到來，中國汽車必將誕生一批世界級的品牌，我們都有機會成為令人尊敬的世界級品牌。」王傳福說道。