比亞迪再現「中國速度」 第500萬輛新能源車8/9出廠

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周日（6 日）宣布，第 500 萬輛新能源車將於周三出廠，累計產量在短短九個月內就從 400 萬輛增至 500 萬輛，再次展現「中國速度」。

據《快科技》報導，比亞迪從 2008 年發布第一輛 F3 DM，到 2021 年 5 月完成中國首個 100 萬輛新能源車出廠，共花了 13 年的時間。

但是，從 2021 年到 2022 年 11 月，比亞迪就完成第 300 輛新能源車出廠的目標。換句話說，比亞迪生產 200 萬輛新能源車，僅僅花了一年半的時間。

更令人驚豔的是，僅僅過去九個月，比亞迪再次宣布，第 500 輛新能源車即將出廠，平均每天生產 7,407 輛新能源車。

為何比亞迪能在這麼短的時間內生產出這麼多車呢？比亞迪的工廠分別坐落在廣東深圳、湖南長沙、陝西西安、河南鄭州等城市，目前已知的工廠共有九座，所有工廠加起來總佔地面積超過 700 萬平方公尺。

位於廣東深圳的工廠，是現階段比亞迪的主力生產基地，也是比亞迪的大本營。深圳廠目前每月產能上限為 3.5 萬輛左右，日均生產量達到 1,100 輛以上。

而目前正在興建的襄陽廠，是比亞迪的最後一個工廠。該工廠從簽約到「五證同發」，只花了 33 天時間，土地掛牌到摘牌也只花了 2 天時間。一期項目已經於 2022 年 4 月 27 日開工，建成後年產值可達人民幣 140 億元。

截至目前為止，在比亞迪的九大生產基地中，除了襄陽廠以外，其他八大工廠都已投產，年產能已經超過 195 萬輛。隨著各大工廠後期擴張，預計今年 10 月整體年產能將達到 300 萬輛。

從此前比亞迪公布的銷量來看，截止至今年 7 月，累計銷量為 150.9266 萬輛，新能源車累計銷量超過 480 萬輛。