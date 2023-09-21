仰望U8正式上市 比亞迪首款人民幣百萬級產品

在預熱八個月後，中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 的首款豪華車產品，硬派越野車仰望 U8 正式上市，售價為人民幣（下同）109.8 萬元，預定 10 月下旬開始交車，有望改寫百萬級豪華車市場格局。

據界面新聞報導，在比亞迪發表會一開場，仰望 U8「橫著」開到了舞台中央，隨後另一輛 U8 展示了原地掉頭能力，展現了比亞迪全新技術平台「易四方」的性能。仰望 U8 為該技術首搭車型。

仰望 U8 車長超過 5 公尺，車寬超過 2 公尺。得益於四個電機的性能優勢，仰望 U8 最大馬力可以達到 1200 匹，百公里加速 3.6 秒。續航力方面，仰望 U8 CLTC 綜合工況下續航為 1,000 公里，原地發電功率最高可達 30kW。

仰望 U8 上市象徵比亞迪正式把產品價格帶覆蓋到百萬元以上。在王朝和海洋網多款暢銷車型覆蓋 10 至 30 萬元市場後，今年比亞迪的重心是尋求高檔化突破。

在品牌規劃上，比亞迪騰勢品牌將主攻 30 至 50 萬元市場；個性化品牌方程豹落在 40 至 60 萬元的價格帶，推出硬派越野、跑車等小眾車款；仰望品牌則切入 80 至 150 萬元以上的豪華新能源市場。目前比亞迪的產品組合，幾乎已全面覆蓋中國主流新能源乘用車市場的所有級別和價位。

自主品牌都想抓住在新能源車市場塑造高檔品牌形象的機遇，但車廠如何打出產品的長板優勢，將高價新能源車賣出規模，並持續保持，將考驗團隊的營運能力和長期投入的毅力。

汽車行業分析師梅松林指出，超豪華品牌需要具備競爭力，品牌形象、品質、銷售服務、售後維護等層面，都需重新定位，提供與超豪華品牌形象統一的服務體系標準。

「自主品牌一是要精準理解豪華車用戶群體的需求定位，即使是賓利、邁巴赫等超豪華車，也都針對不同的細分人群；二是建立獨立的超豪華品牌體系，消費者直接感知的部分，要提供更好的消費體驗。」梅松林說。

對此仰望銷售事業部總經理胡曉慶說，仰望品牌將建立完全獨立的銷售通路，分中心體驗店和展廳店。目前仰望已經在深圳、北京、上海、廣州等 16 座城市啟動首批設店工作，將在 9 月底開幕，今年預計將在全中國 40 餘座城市設超過 90 家門市。