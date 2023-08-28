〈財報〉比亞迪H1淨利年增逾200% 大賺人民幣110億元

中國電動車製造商比亞迪 (1211-HK) 周一 (28 日) 公布 2023 年半年報，儘管上半年電動車商界展開激烈的價格戰，但比亞迪沒有受到太多影響，上半年淨利成長逾 200%、營收也成長逾 70%，業績保持高速成長態勢。

具體來看，比亞迪上半年營收年增 70.2% 至人民幣 2,601.24 億元 (以下單位皆同)，扣除非經常性損益後的淨利為 97 億元，年增 220%，基本每股獲利報 3.77 元，年增逾 204%。

值得注意的是，今年上半年，比亞迪新能源車銷量高達 125.6 萬輛，年增 94.25%，其中插電式混合電動車款累積銷售 63.14 萬輛，累計年增 101%；純電動車銷量累積 61.8 萬輛，累積年增 91%，比亞迪上半年的新能源車市占率高達 38% 左右。

有分析指出，比亞迪的淨利成長率明顯高於能源車的銷量成長率，說明上半年的電動車慘烈的價格戰中，比亞迪率先脫穎而出，並未受到過多的降價影響。

市場認為，比亞迪第二季在電動車市場延續自身優勢，透過較為強勁的電動車產品銷量成長，穩紮穩打提升市占，並同步實現淨利成長強化自身主導地位。

比亞迪的半年報還表示，公司計劃不派發現金股利、不送紅股、不以公積金轉增股本。比亞迪周一香港股價收漲 0.72%，至每股 225.20 港元。

按產業劃分，財報顯示，比亞迪汽車相關營收年增 91% 至 2,088 億元，占營收的比重較上年同期成長至 80%。

同時，比亞迪汽車相關毛利率達到 20.67%，折算出比亞迪的單輛電動車利潤將達到 0.77 萬元，相較去年同期的 0.56 萬元年增 39%。

有分析指出，比亞迪並未大幅度降價，但原材料碳酸鋰價格在今年上半年大幅下滑降低了比亞的成本，電池級碳酸鋰在去年第四季平均價格為每噸 55 萬元，但今年第一季和二季的均價降至每噸 5 萬元和 25 萬元左右，這意味著碳酸鋰的平均價格在半年時間內下滑 30 萬元左右。

此外，從財報來看，比亞迪今年上半年海外營收為 644 億元，占營收的比重較去年同期成長 2 個百分點至 24.76%，年增 92.94%。

比亞迪 6 月海外銷售電動車合計 1.05 萬輛，較 5 月的 1.02 萬輛小幅提升。累計來看，比亞迪第二季海外銷量為 3.55 萬輛，上半年合計達到 7.43 萬輛，而其去年全年海外銷量為 5.36 萬輛。今年上半年的海外銷量已超去年全年，足以說明比亞迪在全球擴張之路上的野心。