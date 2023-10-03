美股重點新聞摘要2023年10月03日

今日操盤前瞻

澳洲央行公布利率決議

美國 8 月 JOLTs 職位空缺數

彭博：美參議員代表團下周訪中盼會習近平、討論美光問題

根據彭博報導，美國參議員克雷波 (Mike Crapo) 表示，由兩黨參議員組成的代表團，希望能在下周訪問中國時，與中國國家主席習近平會晤，且知情人士透露，參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 與他的共和黨同仁們，將在本次行程中提出美光 (MU-US) 在中國開展業務的問題。閱讀全文...

暴利賣？輝達最強 AI 晶片 H100 日本售價調漲 16%

日媒週二 (3 日) 報導，由於日元不斷貶值，繪圖晶片龍頭輝達 (Nvidia) 的最強 AI 晶片 H100 價格急劇上升，導致生成式 AI 企業的研發成本上升。閱讀全文...

路透：美警告中國 10 月將更新 AI 晶片出口禁令

外媒週一 (2 日) 引述消息人士報導，美國當局已向中國警告，最快將於本月稍晚時間，將更新美國人工智慧 (AI) 晶片及半導體生產設施出口限制，防堵先前禁令的漏洞。閱讀全文...

Fed 主席鮑爾：美國經濟仍在努力克服新冠疫情的影響

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周一 (2 日) 在賓夕法尼亞州約克市與社區和商界領袖會晤時表示，美國經濟仍在應對新冠疫情 (COVID-19) 大流行的後果。在簡短的開幕致詞中，鮑爾並未評論當前的貨幣政策或經濟前景。閱讀全文...