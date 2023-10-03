〈美股盤後〉美債殖利率飆升 Fed鷹鴿交錯 道瓊微幅收黑

政府關門危機暫時解圍，10 年期美債殖利率升至 2007 年以來新高，美股四大指數週一 (2 日) 多收紅，道瓊微幅收黑。蘋果揚升約 1.5%，台積電 ADR 漲近 1%。市場將聚焦週五的非農就業數據，華爾街估計增幅為 16.3 萬個，低於 8 月的 18.7 萬個。

繼 9 月大幅波動之後，10 年期美債殖利率早前觸及 4.70% 後，又上漲 11 個基點至 4.68%。2 年期美債殖利率上漲 7 個基點，至 5.11%。這些舉措發生在 9 月份 ISM 製造業指數優於預期以及營建支出數據符合預期之際。

政經方面，聯準會主席鮑爾指出，美國經濟仍在應對疫情影響，醫療保健領域存在勞動力短缺、兒童保育服務持續困難，以及健康危機加劇。鮑爾並未評論當前的貨幣政策或經濟前景。

聯準會負責監管的副主席巴爾 (Michael Barr) 加入鴿派陣營指出，聯準會「可能處於或非常接近」具有足夠限制性的利率水平，即官員們可以謹慎考慮是否再次升息，現在更大的問題是，央行需要將利率維持在多久才能完全抑制通膨。

然而，聯準會大鷹后、聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 指出，美通膨確實回落，但能源價格仍處高位，可能需要「多次升息」才能把通膨降至央行的目標。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 則提到，美國房地產市場強勢或意味著，聯準會需要使其他經濟領域的表現更大程度放緩，以遏制通膨。

政府關門危機暫時止血，美國國會上週末在最終期限之前取得共識，以 335 票對上 91 票，通過美國眾議院議長麥卡錫提出的短期支出預算法案，暫時結束政府關門的危機。

不過，該法案僅是權宜之計，只能幫助聯邦政府多撐 45 天，延長至 11 月中旬，國會需要在未來幾週內再次提供政府資金，接下來兩黨博弈恐面臨更嚴峻的局面。

美國罷工浪潮未息，美國汽車工人聯合會稱，底特律賭場工人將加入汽車工人大罷工，新一波罷工也蠢蠢欲動，美國最大私營管理式醫療組織「美國凱撒醫療集團工會聯盟」警告，如不能達成勞資協議，該聯盟旗下成員計劃在 10 月 4 日到 6 日期間進行罷工。

地緣政治方面，外媒週一引述消息人士報導，美國當局已向中國警告，最快將於本月稍晚時間，將更新美國人工智慧 (AI) 晶片及半導體生產設施出口限制，防堵先前禁令的漏洞。

美股週一 (2 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊中有 8 大板塊收黑，公用事業、能源和房地產領跌。通訊服務、資訊科技和非必需消費品收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收高。Meta (META-US) 上漲 2.20%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.48%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.53%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.92%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.84%。

道瓊成分股多收黑。聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.06%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.17%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 漲 0.81%；3M (MMM-US) 下跌 3.63%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 2.16%。

費半成分股漲跌不一。高通 (QCOM-US) 漲 0.04%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.95%；美光 (MU-US) 跌 0.10%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.77%；AMD (AMD-US) 漲 0.44%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.59%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.86%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.17%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走高 1.48% 至每股 173.75 美元。蘋果官方指出 iPhone 15 Pro 的過熱問題與軟體有關，跟 A17 Pro 晶片或鈦合金外殼無關，將盡快更新 iOS 17。

特斯拉 (TSLA-US) 走高 0.55% 至每股 251.60 美元。特斯拉發布 2023 年第三季汽車產量和交車報告，交車量為 43 萬 5059 輛，不如市場預期，產量為 43 萬 488 輛，兩項數據均比前一季「倒退嚕」。

電動車新創公司 Rivian Automotive (RIVN-US) 收黑 2.55% 至每股 23.66 美元。Rivian 週一公布的第三季汽車銷量超出市場預期，該公司提高產量，以滿足市場對皮卡和 SUV 的持續需求。

加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 收紅 0.31% 至每股 75.31 美元。Coinbase 宣布獲得新加坡金融管理局頒發的主要支付機構 (MPI) 執照，但值得注意的是，女股神 Cathie wood 創辦的方舟投資持續減持 Coinbase。

經濟數據

美國 9 月製造業 PMI 終值報 49.8，預期 48.9，前值 47.9

美國 8 月營建支出月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.7%

美國 9 月 ISM 製造業指數報 49.0，預期 47.7，前值 47.6

華爾街分析

花旗經濟學家 Richard Hollenhorst 研判：「美國會通過了一項權宜開支計畫，使政府運作續行至 11 月 17 日，避免了政府關門，這意味著數據發布 (包括週五的非農就業報告) 將如期公布。這使得聯準會官員更有可能在 11 月 1 日利率會議上持續升息 1 碼。」

潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 創辦人艾克曼 (Bill Ackman) 認為，美國經濟已經開始減速，聯準會可能已完成本輪升息。

高盛策略師 David Kostin 稱：「如果利率在更長時間內保持高位，則可能有礙企業提升槓桿，從而影響長期獲利能力。」

瑞銀全球財富管理美洲區首席投資長 Solita Marcelli 領導的團隊發布報告指出：「美債殖利率仍遠高於長期均衡水平，隨著總體經濟前景變得更有利於債券，美債殖利率有下跌的空間。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主