美國EV銷售可望創新紀錄 這項數據仍釋出警訊

美國電動車銷量正在締造新紀錄，本季占新車銷量比重有望再創新高。然而，從經銷商的庫存來看，電動車似乎存在過度供應問題。

Cox Automotive 上周更新美國汽車銷量預測，預估今年新車銷量約 1540 萬輛，高於 2022 年的 1420 萬輛，但不及疫情前的近 1700 萬輛。其中，電動車本季銷量估約 30 萬輛，年增 48%，占新車銷量比重達 8%，創下歷史新高。

然而。目前電動車經銷商庫存天數約為 97 天，明顯高於傳統汽車平均的 57 天，顯示整個產業已生產太多電動車。

今年來截至 8 月，福特 (F-US) 的美國電動車銷量年增 6%，特斯拉 (TSLA-US) 上半年電動車銷量則較去年同期成長 30%。生產延遲是解釋福特成長狀況的其中一個原因，但電動車需求是更引人矚目的問題。

特斯拉電動車市占率遠遠領先其他車商。(圖: MarketWatch)

Cox Automotive 預估，第三季電動車銷量將占美國加州所有新車銷量的 23%，密西根州和俄亥俄州 (福特和通用汽車 (GM-US) 總部所在地) 則為 3%。

兩家車商在當地都擁有大量組裝廠和員工，但當地人不急於購買電動車，原因是寒冷的天氣可能導致電動車續航力減少 20%-25%，而解決方案是在汽車充電時提供座艙空調暖氣。