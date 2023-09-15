研究：至2030年全球電動車銷量占比將達到整體汽車銷量的三分之二

最新研究表明，在電動車電池成本下降，電動車售價更加親民的帶動下，至 2030 年全球電動車銷量占比將達到整體汽車銷量的三分之二。

美洛磯山研究所 (RMI) 週四發布的一份報告預測，隨著電動車電池成本將在近十年內大幅減半，從 2022 年的 151 美元 / kWh 降至 60 至 90 美元 / kWh，使得電動車售價有望降至傳統燃油車相當的水準。電動車電池價格昂貴，約佔電動車成本的 40%，也使目前許多消費者難以承擔。

報告預期，電動車售價最早將於 2024 年在歐洲、2025 年在中國、2026 年在美國和 2027 年在印度達到與燃油車相當的水準，中小型車款甚至可能更早

RMI 高級負責人 Kingsmill Bond 表示，隨著汽車製造商投資新的電池化學物質、原物料、軟體等以製造更高效的電動車，車價正在穩步下降。

根據 RMI 的分析，歐洲和中國電動車快速增長，意味著到 2030 年，電動車銷量將至少增長 6 倍，佔據整體汽車銷量的 62% 至 86%。

RMI 也指出，電動車持續呈指數級增長並不激進。是人們應該期待的。研究顯示，汽車原油需求已經在 2019 年觸頂，並且預估在 2030 年後需求將每年減少至少 100 萬桶。

根據 Cox Automotive，美國第二季電動車銷售量創下 295255 輛紀錄，不僅較第一季增加約 14%，更較去年同期 196788 輛的銷量大增約 50%。售價下降、聯邦政府的新稅務優惠以及更多電動車型號，這些均有助於推動銷量。

根據 Benchmark Research 和產業報告，第二季整體新車銷售中，電動車滲透率穩定維持在前季約莫 8% 的水準，而第二季美國整體汽車銷售也增加 14%。