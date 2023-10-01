蘋果承認iPhone 15過熱問題 將盡快更新iOS 17

蘋果承認iPhone 15過熱問題 將盡快更新iOS 17 (圖片：蘋果)
蘋果承認iPhone 15過熱問題 將盡快更新iOS 17 (圖片：蘋果)

蘋果 9 月 30 日證實，公司正在解決 iPhone 15 系列過熱問題，證實 iOS 17 漏洞和第三方應用程式導致一些 iPhone 過熱。

在 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 系列發布後，許多用戶紛紛吐槽新機型過熱問題，溫度高到有時難以觸碰，戲稱簡直是「火龍果」。蘋果週六證實已注意到相關報導，並且正努力解決此問題。

蘋果 (AAPL-US) 官方聲明提到：「公司已確定一些可能導致 iPhone 運行溫度高於預期的情況，建議用戶在設定或還原設備的前幾天，因為後台執行運作增加，預計這會出現溫度升高的情況。」蘋果提到，這些動作包括 iPhone 重新下載應用程式和購買的內容，以及長時間為 Spotlight 搜尋索引所有檔案。

蘋果承認 iPhone 15 過熱問題 將盡快更新 iOS 17 (圖片：蘋果)
蘋果承認 iPhone 15 過熱問題 將盡快更新 iOS 17 (圖片：蘋果)

同時，蘋果強調，過熱問題與高階款 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的鈦金屬外殼無關。蘋果還澄清過熱問題與新機改用更通用的 USB-C 沒有任何關聯。

蘋果表示:「我們也在 iOS 17 中發現了一個影響部分用戶的漏洞，將在軟體更新中予以解決。」蘋果公司沒有具體指出此漏洞。

蘋果提到：「涉及到第三方應用程式最近的一些更新，這些更新導致系統負載過重。我們正在與這些應用程式開發者合作，修復這些問題。」

據稱，Instagram 等第三方應用程式不僅會使 iPhone 過熱，而且會在短時間內大量消耗電池，有一些 YouTuber 測試發現，有時使用 Instagram 會導致手機過熱，過熱時間長達 10 分鐘。Instagram 已經 9 月 27 日發布更新來解決這個問題。

實際上，有些 iPhone 14 和 iPhone 15 機型同樣有發熱問題，同樣是用戶在使用 Instagram 和升級到 iOS 17 之後出現。蘋果還提到 Uber 和競速遊戲《狂野飆車 9：競速傳奇》會使 A17 Pro 處理器有過負載現象。 

蘋果還指出，iPhone 15 系列充電上限速度最高為 27W，當充電超過 20W 時，iPhone 可能會變暖。蘋果並沒有說明什麼時候會針對這種情況發布更新程式，但這可能被整合到 iOS 17.1 中。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞