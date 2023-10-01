蘋果承認iPhone 15過熱問題 將盡快更新iOS 17

蘋果 9 月 30 日證實，公司正在解決 iPhone 15 系列過熱問題，證實 iOS 17 漏洞和第三方應用程式導致一些 iPhone 過熱。

在 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 系列發布後，許多用戶紛紛吐槽新機型過熱問題，溫度高到有時難以觸碰，戲稱簡直是「火龍果」。蘋果週六證實已注意到相關報導，並且正努力解決此問題。

蘋果 (AAPL-US) 官方聲明提到：「公司已確定一些可能導致 iPhone 運行溫度高於預期的情況，建議用戶在設定或還原設備的前幾天，因為後台執行運作增加，預計這會出現溫度升高的情況。」蘋果提到，這些動作包括 iPhone 重新下載應用程式和購買的內容，以及長時間為 Spotlight 搜尋索引所有檔案。

蘋果承認 iPhone 15 過熱問題 將盡快更新 iOS 17 (圖片：蘋果)

同時，蘋果強調，過熱問題與高階款 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的鈦金屬外殼無關。蘋果還澄清過熱問題與新機改用更通用的 USB-C 沒有任何關聯。

蘋果表示:「我們也在 iOS 17 中發現了一個影響部分用戶的漏洞，將在軟體更新中予以解決。」蘋果公司沒有具體指出此漏洞。

蘋果提到：「涉及到第三方應用程式最近的一些更新，這些更新導致系統負載過重。我們正在與這些應用程式開發者合作，修復這些問題。」

據稱，Instagram 等第三方應用程式不僅會使 iPhone 過熱，而且會在短時間內大量消耗電池，有一些 YouTuber 測試發現，有時使用 Instagram 會導致手機過熱，過熱時間長達 10 分鐘。Instagram 已經 9 月 27 日發布更新來解決這個問題。

實際上，有些 iPhone 14 和 iPhone 15 機型同樣有發熱問題，同樣是用戶在使用 Instagram 和升級到 iOS 17 之後出現。蘋果還提到 Uber 和競速遊戲《狂野飆車 9：競速傳奇》會使 A17 Pro 處理器有過負載現象。

蘋果還指出，iPhone 15 系列充電上限速度最高為 27W，當充電超過 20W 時，iPhone 可能會變暖。蘋果並沒有說明什麼時候會針對這種情況發布更新程式，但這可能被整合到 iOS 17.1 中。