賓士發布長續航電動車 要挑戰特斯拉的領導地位

德國車商梅賽德斯 - 賓士集團 (Mercedes-Benz Group AG) 發布了接近量產的 CLA 概念車，續航里程超過特斯拉 (TSLA-US) 目前市售的所有車型，意圖挑戰特斯拉的行業領導地位。

賓士這款新車單次充電可行駛 750 多公里，超過了特斯拉最新發布的 Model 3 改款車型，並且充電 15 分鐘即可增加 400 公里的續航里程。

賓士技術長 Markus Schäfer 表示：「我們正在將它提升到一個新的水準」，「這款車非常重要，它是創新的產物，也是我們在這系列汽車方面挑戰可以做到的極限。」

賓士新車型發表之際，他們在中國市場表現不佳，不僅讓他們被迫調降部份電動汽車的售價，也面臨增強其產品陣容的壓力。

賓士在中國市場奮力提振銷售，除了要抵禦特斯拉，也要面對本地最受歡迎的比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)、蔚來汽車等品牌的競爭，這些品牌更擅長迎合本地市場的口味。賓士的目標是到 2030 年之前，盡可能只銷售電動汽車，並計畫與合作夥伴建立八家電池工廠。

賓士正在推行一項提高利潤的戰略，將資源集中在高端汽車上，包括邁巴赫豪華轎車、AMG 高性能汽車和 G-Wagon 越野車，同時放棄利潤較低的入門級車型。

賓士執行長 Ola Källenius 認為，公司在中國市場的快速增長時期，可能已經結束，因此必須對此採取謹慎的立場，看看事態如何發展。

他在慕尼黑舉行的 IAA 車展上還表示，在可預見的未來，生產電動汽車的可變成本仍將高於內燃機車型，並稱這將繼續加劇原本就已激烈的競爭。

影響電動汽車生產價格的可變成本包括電池原材料、軟體開發和電價等。Källenius 表示，這就是公司正致力於優化固定成本和資源配置的原因，希望以此實現與內燃機汽車相同的獲利能力。