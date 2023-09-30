分析師：美政府關門導致9月CPI延後公布 將升高Fed 11月按兵不動機率

美國聯邦政府關門近在眼前，分析師表示，預定 10 月 12 日公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 可能無法如期公布，將干擾聯準會 (Fed) 抗通膨的努力。

摩根士丹利 (大摩) 策略師 Francesco Grechi 和 Arriana Salvatore、經濟學家 Ellen Zentner 表示，在政府關門期間，美國 9 月 CPI 可能延後發布、甚至不發布，並迫使政府依賴替代指數。

這個時機來得非常巧妙，因為此時此刻，金融市場和 Fed 都高度關注通膨情勢。美國商務部周五 (29 日) 公布的報告顯示，受到汽油價格上漲影響，8 月整體個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率小幅攀升，但 Fed 青睞的核心 PCE 通膨，卻是減緩的。

BMO 家族辦公室投資長 Carol Schleif 說：「在近期的升息循環中，Fed 一直是從最新經濟數據作為決策的依據。這個立場將因政府關門面臨考驗，因為停擺期間將不會公布原本排定的經濟報告，迫使 Fed 依賴其他數據。諷刺的是，這可能讓 Fed 錯誤的保持利率不變，而非升息。」

美國曾身處同樣境地，1996 年和 2013 年的政府關門期間，就業和通膨報告都曾延後發布。

Fed 接下來預定 10 月 31 日至 11 月 1 日舉行決策會議，正好是決定再次升息與否的關鍵時刻。這一次的關門若超過兩個禮拜，就可能讓官員無法得到等待多時的經濟數據。

大摩解釋，假如聯邦政府無法在 10 月 31 日以前公布 9 月 CPI，就會發布一份替代指數，數據是根據最近 12 個月 CPI 數值統計而得的。

大摩團隊在周五發布名為「一份錯過的 CPI 數據」的報告中說，政府關門升高了與 CPI 互換合約和財政部抗通膨債券 (TIPS) 比價 (fixings) 有關的問題：假設 9 月 CPI 必須改為替代指數，經通膨調整、也就是所謂的實質殖利率，可能比真實水準高約 2 個基點，導致美債平衡通膨率 (break-even inflation rates) 被「人為的」收緊。

Grechi 說：「關注通膨的投資人，在解讀殖利率報價的波動時，就必須把指數的變化考量進去。」

美國 TIPS 市場是全球最大的通膨指數化證券市場，至去年底總規模超過 1.77 兆美元。貝萊德 (BlackRock) 曾預估，TIPS 市場規模約占美國公債自由流通市場價值的 8.5%，以現價推算接近 2 兆美元。比價市場規模小於 TIPS，交易在櫃買市場完成。

政府關門可能持續多久？

雖然華爾街幾乎一致認為，政府關門似乎無可避免會在周六午夜後開始，但對停擺多久並無共識。

根據以真實事件為交易品的 Kalshi 交易所，周五的資料顯示，政府關門機率已達 90%，可能持續 13 天。在此同時，交易員預估 9 月通膨報告及時在 10 月 12 日發布的機率只有 28%，9 月就業報告可以如期在 10 月 6 日發布的機率，更不到 25%。

美國勞工部統計局 (BLS) 發言人 Stacey Standish 證實，當政府關門、停止撥款期間，該局會停止蒐集、處理和公布資料，等到恢復撥款，運作才會恢復正常。

另一方面，以 CPI 報告為交易商品的衍生性商品交易員則認為，政府關門影響他們對 9 月 CPI 數值預期的機率很小。

紐約避險基金 WinShore 資本夥伴公司通膨交易員 Gang Hu 說，政府關門充其量只是技術衝擊，真正重要的是通膨最終走向，但即便如此，由於 9 月 CPI 報告缺席，Fed 傾向按兵不動的機率因此提高了。