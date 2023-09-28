德銀下調特斯拉目標價 因明年產量前景黯淡

德意志銀行周三 (27 日) 重申對特斯拉 (TSLA-US) 股票的「買入」評級，但將目標價從 300 美元下調至 285 美元，並警告稱，這家電動汽車製造商的利潤規模，在 2024 年將面臨「強大的逆風因素」，這在很大程度上是由於明年的產量前景黯淡。

德銀分析師預計，特斯拉第三季的交付量將達到 44 萬輛，低於 45.5 萬輛的華爾街共識預期，如此也會導致公司單季營收低於此前預期的 241 億美元，降至 233 億美元。

與此同時，德銀也將特斯拉的 EPS 預期下調至 0.71 美元，低於華爾街普遍預期的 0.87 美元。

德銀指出，展望 2024 年，特斯拉盈利預期存在相當大的下行風險，因為銷量前景遠低於市場預期。

德銀表示，特斯拉在一次投資者會議上說，公司不再計畫明年將奧斯丁和柏林工廠的產量提高到每周 1 萬輛。因而，德銀也將特斯拉 2024 年的產量預期下調至 210 萬輛，低於市場普遍預期的 230 萬輛。

有利的一面是，特斯拉明年面臨的定價層面壓力可能會減輕，其汽車價格可能將小幅下跌 1%。整體而言，德銀預估特斯拉明年的 EPS 為 3.90 美元，低於普遍預期的 4.76 美元。

德銀補充表示，下一代的電動汽車平台將是特斯拉業績進一步增長的關鍵，投資者正在密切關注下一代汽車的推出時間。

德銀分析師認為，2024 年以後，所有人的目光都集中在特斯拉的下一代平台上。然而，將時間表預期保持在 2025 年可能是至關重要的，因為投資者需要忽略疲軟的 2024 年，並且將其視為一個過渡性而非增長的年份。

由於華爾街對人工智慧的樂觀以及對高增長股票的熱情重啟，特斯拉的股價在 2023 年強勁上漲。周三，特斯拉股價收盤在 242 美元，今年以來上漲近 120%。