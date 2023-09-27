鉅亨美股雷達： 好市多上季財報優預期 微軟擬B計畫以降低與OpenAI共生關係

美股重要看點：

市場持續評估經濟情況。美光 (MU-US) 盤後將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.505%。美股期貨週三 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.25%，標普 500 期貨漲 0.35%，那斯達克 100 期貨漲 0.33%。

聯準會上週將政策利率維持在 22 年來的最高水平，最新釋出的點陣圖顯示，到 2024 年底，聯邦資金利率可能會保持在 5% 以上，這比 6 月時的預測 (4.6%) 少了 2 次降息。

10 年期美債殖利率週一攀升 10 個基點，至 4.541%，為 2007 年 10 月以來的最高，週二交易價格變化不大。市場最熱賣的 iShares 20 年期以上美債 ETF (TLT-US) 持續暴跌，週一跌破 90 美元，逾 12 年最低，這是長期美債遭受重創的證據。

John Hancock Investment Management 投資策略師 Matt Miskin 認為：「我們正處於殖利率將回升的周期點，直到出現突破，目前，市場情緒非常糟糕。」

不過，Miskin 指出：「這是買入債券的難得機會，因為從數學角度來看，這些債券對長線投資者來說相當有利，而防禦型股票反映的是『人們需要什麼，而不是他們想要什麼。 』」

美股今年 9 月動盪不安，隨著時序進入往年最震盪的 10 月，投資人更要繃緊神經。MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 表示，10 月之所以特別不穩定，可能是出於投資人對波動的預期心理，也就是說，對波動的預期可能導致了更大的實際波動，讓 10 月格外容易震盪。

標普 500 指數最近改寫 65 日新低，今年的上升趨勢看起來也逐漸減弱，目前距離 200 日移動均線只差 3%。

資產管理公司 Research Affiliates 創辦人 Rob Arnott 表示，投資人應該盡快轉向價值股，因為通膨回升，且 AI 泡沫破裂，將使成長股成為一個糟糕的選擇。

Arnott 預測，如果 Fed 不放鬆貨幣政策，經濟硬著陸可能會發生。在他看來，央行對債券殖利率的關注不夠，殖利率曲線倒掛預示著經濟衰退。他也警告，AI 主導的資金流入已經形成了科技泡沫，一旦破裂就會導致市場下跌。

不過，摩根大通財富管理 (JPMorgan Wealth Management) 全球投資策略師 AJ Oden 表示，Fed 可能結束升息，並轉向降息，標普 500 指數明年將創下歷史新高。他預計標普 500 指數將在 2024 年中期觸及新高，這意味著較當前水準還有 12% 上漲空間，有望達到 4,796 點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月非國防資本耐久財訂單月率初值 (%)，前值 0.1

美國 8 月耐久財訂單月率初值 (%)，預估 - 0.4，前值 - 5.2

重要個股動態：

美式賣場好市多 (Costco) 上季營收、獲利均優於預期，因消費者湧入購買便宜的雜貨與其他民生必需品，幫助抵銷非必需品需求的疲軟表現。

好市多上季全球同店銷售額年增 1.1%，但在美國僅成長 0.2%。排除天然氣價格變動影響後，全球同店銷售額成長 3.8%，美國同店銷售額成長 3.1%。

COST 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

微軟 (MSFT-US) 因為大力投資 OpenAI，目前被看好在 AI 領域取得領先地位。不過，據 The Information 報導，微軟正在製定 B 計畫，避免過於依賴 OpenAI。原因無他，因為 OpenAI 在訓練上燒錢太多了。

報導稱，微軟研究主管 Peter Lee 已責成其公司 1500 名研究人員中的「許多」人，開發更小且運行成本更低的對話式 AI 系統，雖然它們的能力可能不如 GPT-4。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Rivian Automotive (RIVN-US)

隨著第三季即將結束，Rivian Automotive (RIVN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 都將公布交付成績，一位分析師認為，至少以相對預期的表現來說，Rivian 將是第三季贏家。

貝爾德分析師 Ben Kallo 周二 (26 日) 將 Rivian 股票列為「新選擇」，交付成績是其原因。「由於需求疲軟的第三方報告引起市場擔憂，令近期股價走跌，但我們相信隨著產量的改善，潛在需求仍然強勁。我們將第三季交付量視為近期催化劑，且隨著供應鏈改善和內部零件的使用，Rivan 持續實現成本效益，市場對其信心也可望改善。」