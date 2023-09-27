美8月耐久財訂單月增0.2% 超預期成長

美國商務部周三 (27 日) 公布數據顯示，8 月耐久財訂單月率初值成長 0.2%，遠高於市場預期的 - 0.5%，前值自 - 5.2% 下修至 - 5.6%，主因是受工廠設備訂單反彈提振，表明儘管借貸成本上升，但投資依然強勁。

美國 8 月耐久財訂單月率意外成長 0.2%，優於市場預期。(圖: ZeroHedge)

8 月核心耐久財 (扣除扣除波動較大運輸類別) 訂單月增率初值成長 0.4%，高於預期的 0.2%，前值自 0.4% 下修至 0.1%，該數據未經過通膨調整。

數據顯示，儘管借貸成本上升且經濟前景不確定，但企業仍將重點放在長期改善上。雖然投資步伐有所放緩，但企業正在利用通膨緩解和供應鏈正常化的機會。

另一方面，8 月核心資本財 (扣除飛機非國防資本財) 訂單月增率成長 0.9%，遠超預期的 0.1%，前值自 0.1% 下修至 - 0.4%。主要是由電腦、電氣設備和機械帶動，其中用於運算設備投資的核心資本財貨物出貨量成長 0.7%，創今年年初以來最大增幅。

分析指出，儘管 8 月核心資本財前值下修 0.5 個百分點，但當月仍超預期成長，剔除下修因素後，該數據可以證明製造業衰退即將結束。不過值得注意的是，過去半年來有 5 個月核心資本財訂單月率均遭下修。

過去半年來有 5 個月核心資本財訂單月率均遭下修。(圖: ZeroHedge)

此外，核心資本財貨物出貨量是美國政府國內生產毛額 (GDP) 報告中用來幫助計算設備投資的數據。美國第三季的 GDP 預估將於 10 月下旬公布，但若政府關門恐怕延遲。

華爾街和美國聯準會 (Fed) 經濟學家對近期的經濟成長越來越樂觀。根據調查，目前市場預估第三季 GDP 經成長 3%，遠超上個月的預期，而這在一定程度上是由於私人投資的強勁成長。

分析認為，雖然製造業在過去兩年大部分時間內一直處於低迷狀態，但下滑速度已經開始放緩。儘管如此，針對美國三大汽車製造商的歷史性罷工 (目前已進入第二周)，可能會在供應鏈和物價最終走穩之際拖累汽車業。