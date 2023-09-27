中國8月規模以上工業企業獲利年增逾17% 超出市場預期

根據中國國家統計局的數據顯示，8 月中國規模以上工業企業獲利由降轉增，年增 17.2%，大幅超過市場預期。 數據發布後，人民幣、A50 直線上升，A 股和港股也全線走強，台股也迅速翻紅。

數據顯示，中國 8 月份規模以上工業企業獲利年增 17.2%，出乎市場意料。市場隨後出現反應。股市開始拉升，人民幣也大幅走強。近期處在跌勢的創業板塊也表現強勁，漲幅一度擴大至 1%。同時，恆生科技指數漲幅擴大至 1%，恆指漲 0.6%。

此外，央行層級有預期釋放也為中國資產帶來利多。中國人民銀行貨幣政策委員會召開 2023 年第三季例會，表明將持續加大總經政策調控力度，加大已推出貨幣政策實施力度，有效發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，並著重在擴大內需、提振市場信心，加速經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。 另一方面，中國央行在公開市場更是淨投了 4,120 億元。

華泰證券認為，10 月基本面的利多因素仍偏多，有信心中國能在今年實現 5.0% 左右經濟成長目標。

不過，該行也指出，市場轉好的持續性仍有待確認，原因是本輪的彈性主要來自需求積壓和政策的刺激，此外，經濟仍處於新舊動能轉換階段，新成長動能仍有待累積，經濟也仍有深層問題需要解決。

值得注意的是，市場如今認定基本面一旦出現回暖，政府當局的政策力道可能就會降低。近期部分區域地產政策存在著一定不確定性，也加重了相關的擔憂。