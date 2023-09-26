貝萊德：10年期美債殖利率可能從16年高點持續攀升

美國 10 年期公債殖利率收盤價周一 (25 日) 正式突破 4.5%，為 2007 年以來首次。隨著市場鷹派預期重燃，全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 認為，這一「全球資產定價之錨」可能會進一步走高。

貝萊德是全球最大的資產管理公司，管理超過 9 兆美元的資產，公司在周一的報告中表示，金融市場正逐漸認同利率可能會維持在高位的觀點，而動盪的總體經濟體系，正給「央行政策和未來風險帶來不確定性」。

貝萊德投資研究所負責人 Jean Boivin 表示，預計投資者將要求對持有長期債券的利率風險進行更多補償，這將進一步推高殖利率。

報告中說：「市場開始接受我們的看法，即利率將保持在高位，現在甚至超過了我們對歐洲利率的預期。長期債券殖利率上升表明，市場正在適應宏觀和市場波動性加大的新體制下的風險。」

貝萊德認為，由於各國央行仍然堅定地收緊貨幣政策，最終開始導致經濟放緩。他們指出，升息正在給經濟帶來壓力，並在金融系統中持續發揮作用。

貝萊德表示，未來 6 至 12 個月的策略觀點，是繼續減持美國和歐洲股市，同時繼續減持長期美債。

貝萊德認為，美國經濟的疲軟並不是伴隨著正常的商業週周放緩而來。相反地，美國面臨一些更多的結構性問題，例如人口老化導致的勞動力萎縮，因此，央行無法像先前經濟放緩期間那樣降息。

貝萊德指出，與長期公債相比，持有短期公債更具優勢，因為它的收益與高品質信貸相當，但沒有相同的信貸或利率風險。