〈美股盤後〉10年期美債殖利率創16年來新高 標普收紅結束連四跌

10 年期美債殖利率突破 4.54%，創 16 年來新高，但能源股領軍走高，亞馬遜勁揚，標準普爾 500 指數週一 (25 日) 收紅 0.4%，結束連續四個交易日連跌頹勢。

政經方面，聯準會上週宣布基準利率按兵不動，預期利率將在長時間維持高位，鷹派立場不變。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 指出，與聯準會緊縮政策相比，通膨持續高於 2% 的目標仍然是一個更大的風險，因為升息導致經濟放緩，超出控制物價上漲所需的程度。

市場密切關注多位聯準會發言人和週五將公布個人消費支出物價指數數據。聯準會主席鮑爾定於週四發表演說，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 定於週五發表演說。

隨著 9 月最後一週開始，兩大風險急速籠罩著市場，包括政府關門和學貸恢復支付。

由於美國國會尚未通過 10 月 1 日之後為政府提供資金所需的任何支出法案，人們懷疑兩黨是否有談判的意願。信評機構穆迪表示，雖然政府關門將對國家信用產生負面影響，但經濟影響將是短暫的。

不過，高盛估計，美國政府每關門一週將使美國國內生產毛額 (GDP) 減少約 0.2 個百分點，還預計學生貸款支付的恢復將使美國 GDP 減少 0.5 個百分點。

同時，油價不斷飆升和巨額財政赤字正在刺激政府債務損失，同時損害市場情緒。投資人認為高油價可能會加劇通膨，這將使政策制定者很難在短期內降低利率。

美股週一 (25 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，能源、材料領漲。必需消費品、公用事業和房地產板塊收黑 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數收紅。Meta (META-US) 上漲 0.59%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.74%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.66%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.67%。

道瓊成分股漲跌不一。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.46%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.67%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.1%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.04%；3M (MMM-US) 下跌 2.32%。

費半成分股多收高。高通 (QCOM-US) 上漲 2.55%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.47%；美光 (MU-US) 下滑 0.44%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.31%；AMD (AMD-US) 上漲 1.23%；德儀 (TXN-US) 漲 0.37%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.70%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.53%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.55%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走高 0.74% 至每股 176.08 美元。Display Supply Chain Consultants 數據顯示，與 2022 年 8 月的 iPhone 14 相比，iPhone 15 8 月面板出貨量增加 23%，這意味著需求增加，但也可能是因為蘋果總體上最大限度地減少 iPhone 15 的供應鏈問題。此外，印度官員透露，蘋果計劃在未來五年內，將在印度的產值增加逾 5 倍，目標為 400 億美元。

福特汽車 (F-US) 走升 1.21% 至每股 12.58 美元。福特暫停在密西根州耗資 35 億美元的電池工廠的建設，理由是對其運營該工廠的競爭力感到擔憂，福特 7 月預測其電動車部門全年虧損 45 億美元，比今年稍早的預測高出 50%，並表示正放緩電動車產量的成長。

消息發布之前，福特汽車加拿大工廠約 5,600 名汽車工人，9 月 24 日表決通過最新協議，避免福特加拿大廠罷工事件。

亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 1.67% 至每股 131.27 美元。亞馬遜雲端部門負責人表示看到了對人工智慧 (AI) 晶片的「巨大需求」。另外，亞馬遜將向 AI 新創公司 Anthropic 投資高達 40 億美元。成為其成為生成式 AI 領域主要參與者的重要合作夥伴，並對這家熱門初創公司投下信任票。

串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 上漲 1.31%，迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.30% 和華納兄弟探索 (WBD-US) 下跌 3.96%。長達 146 天的美國編劇罷工有望落幕，美國編劇工會 24 日發布聲明，表示跟主要片廠達成初步勞資協議， 3 年合約仍須獲得美國劇作家協會 (WGA) 領導階層和工會成員的通過，方能生效。

華爾街分析

Edward Jones 高級策略師 Mona Mahajan 表示：「投資人在週五公布下一次美國通膨數據之前也持謹慎態度，並且可能會保持觀望態度，直到該數據發布。」

Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 說：「市場可能會從盤整中觸底，過去幾個交易日市場一直在波動。這很大程度上與聯準會以及對聯主會將要做什麼有關，第三季財報季 (直到 10 月才真正開始) 之前，市場有理由站在中立。」

Ghriskey 稱：「財報季可能帶來負面，也可能帶來正面影響，因此有一些資金在觀望等待。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主