傳美國SEC大力收集華爾街投行私訊內容 監督調查行動大幅升級

4 名了解內情人士透露，美國證券交易委員會 (SEC) 已收集來自十幾家主要投資公司的數千條員工訊息，擴大調查華爾街使用私人資訊應用程式的情形。

SEC 之前在調查華爾街使用 WhatsApp、Signal 和其他未經批准的訊息應用程式討論工作的情況時，曾要求這些公司對訊息進行內部審查。

為期 2 年針對潛在違反記錄保存規則的行為調查，最初針對經紀交易商，曾被處以超過 20 億美元的罰款。

《路透》和其他媒體報導，SEC 的「外部」傳訊調查已擴大到投資顧問，但之前並未公開其審查數千名員工資訊的舉動。這代表了調查行動的升級，相關公司和高階主管的行為也因遭到 SEC 審查而增加了不少風險。

消息人士指出，在對十幾家投資顧問進行調查的最新階段中，SEC 近幾個月要求提供 2021 年上半年討論業務的個人設備或應用程式訊息。它針對的是特定員工，在某些情況下多達十幾名，其中包括高階主管。

根據三位直接了解內情人士透露，這些公司包括凱雷投資集團 (Carlyle Group)(CG-US)、阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management)(APO-US)、KKR & Co (KKR-US)、TPG (TPG-US) 和黑石 (Blackstone)(BX-US)；另一位人士表示，可還包括 Citadel 等一些對沖基金。

三名知情人士指出，這些高管將自己的個人電話和其他設備交給雇主或律師進行複製，討論業務的消息已提交給 SEC。

這與經紀交易商調查形成鮮明對比。在這些情況下，SEC 要求公司審查員工的資訊並向該機構報告有多少人用私人軟體討論工作。3 位了解之前調查情況的消息人士透露，SEC 工作人員自己只審查一部分資訊樣本。

接受政府調查並非不當行為的證據，也不一定會導致指控。

SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 為通訊審查提出辯解，聲稱記錄保存規則對於幫助 SEC 防範不當行為至關重要。

Goulston & Storrs 律師葛羅丁 (Jaclyn Grodin) 表示：「現在他們已經掌握所有這些數據，SEC 很可能會發現與正常溝通管道以外通訊記錄保存問題無關的違規問題。」

她指出，私募基金費用和開支、利益衝突和投資人優惠待遇，是 SEC 越來越關注的問題。