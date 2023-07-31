SEC六月控告Coinbase前 曾要求停止除比特幣外加密幣交易

英國《金融時報》（FT）周一（31 日）援引美國加密貨幣交易所 Coinbase 執行長 Brian Armstrong 的話報導，美國證券交易委員會（SEC）在 6 月控告該平台之前，曾要求其暫停除比特幣之外的所有加密貨幣交易。

Armstrong 受訪時說：「當時我的真的別無所則，將除比特幣以外的所有資產下架，這不是法律規定的，本質上意味著美國加密產業的終結。」至於對官司看法，Armstrong 僅說靜待法庭判決。

報導指出，SEC 指控 Coinbase 非法經營，因為該公司並未按程序註冊成交易所。另外 SEC 還說，Coinbase 至少交易 13 種加密資產，而這些資產是應該註冊的證券，其中包括 Solana、Cardano 和 Polygon 等加密幣。

SEC 還向《金融時報》表示，其執法部門並未正式要求各交易所把加密幣交易下架。在進行調查時，工作人員可能就哪些行為會引起委員會對證券法的質疑表達自己的看法。

SEC 曾在 6 月控告幣安，而幣安與 Coinbase 的這兩起民事案件都是該機構主席詹斯勒（Gary Gensler）推動對加密產業行使管轄權的一部分。

詹斯勒將加密貨幣產業稱為「狂野的西部」（Wild West），破壞投資人對美國資本市場的信任。另一方面，加密貨幣公司則表示，SEC 的規則不明確，其監管動作是越權行為。

截稿前，SEC 和 Coinbase 並未立即回應置評請求。Coinbase(COIN-US) 周一盤前股價並未受消息波動影響，上漲 0.41%，每股暫報 95.15 美元。CoinGecko 數據顯示，比特幣 24 小時內上漲 0.3%，報 29,390.76 美元。