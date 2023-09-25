【量大強漲股整理】中秋變盤與否，Q4行情怎麼看?選股策略為何?

台股今日無懼美股三大指數收黑，在半導體、AI 及 IC 設計等族群帶動下，終場大漲 107.75 點，收在 16452.23 點，成交量 2104.1 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 30.76 億元；自營商賣超 10.38 億元，為連 8 賣；投信續挺台股，買超 31.67 億元，寫下連 38 買紀錄；三大法人合計賣超 9.46 億元。

台股小漲開出後，隨後在 (2330-TW) 台積電走高紅帶動下，大漲百點；今日收量縮紅 K 棒，台股在連四天回檔後，上周五跟今日強勢反彈，日線出現止跌回穩的二連紅走勢，雖然未收復 5 日線、半年線，但外資賣不下去，今日外資賣超 30 億元，台股卻反彈百點，最大功臣就是投信與官股，投信買超 38 天，合計 1111 億元、官股連五買，買超 258 億元，更讓指數相對有撐，本周進入季底作帳倒數關鍵四個交易日，題材股持續點火下，內資將啟動作帳行情，買盤將延續下去，目前離半年線大關，僅差一步之遙，高機率台股將走出先蹲後跳格局，後市不看淡。

個股方面，AI 族群中，(3661-TW)世芯 - KY、(3035-TW)智原、(3693-TW)營邦、(3443-TW)創意，也有不錯的漲幅；蘋果概念股挾 iphone15 上市話題，為供應鏈注入利多，(3008-TW)大立光，也領軍反攻，勁揚 55 元、 (2368-TW)金像電，盤中最高衝到 220 元，重返月線、 (3715-TW)定穎投控，終場強收漲停價、(3217-TW)優群、(6290-TW)良維，也帶買盤敲進下推升股價走揚；汽車類股中，(2206-TW)三陽工業，盤中強漲逾 5%；汽車零組件，(1319-TW)東陽，投信不離不棄買超萬張，力守五日線、(1524-TW)耿鼎，尾盤漲 3.7%；而 (8420-TW)明揚，因屏東廠 22 日發生大爆炸，造成重大傷亡，與母公司 (8938-TW) 明安，雙雙跳空跌停。

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【上市量大上漲股】

(6139-TW) 亞翔

(3715-TW) 定穎投控

(2543-TW) 皇昌

(1339-TW) 昭輝

(6405-TW) 悅城

(6108-TW) 競國

(2206-TW) 三陽工業

(4763-TW) 材料 - KY

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(1442-TW) 名軒

(6491-TW) 晶碩

(6155-TW) 鈞寶

(3661-TW) 世芯 - KY

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(5258-TW) 虹堡

(6191-TW) 精成科

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【上櫃量大上漲股】

(3379-TW) 彬台

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(9960-TW) 邁達康

(4768-TW) 晶呈科技

(4138-TW) 曜亞

(1815-TW) 富喬

(1784-TW) 訊聯

(6290-TW) 良維

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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