台灣大首家引進諾基亞液冷式基站 同步上修節電目標

台灣大 (3045-TW) 今 (25) 日宣布，引進 Nokia 諾基亞最新液冷式 (Liquid Cooling) 基地台設備，為全台首家，該設備已完成首輪建置與測試，最高減少 47% 設備耗電、降低 14 度設備溫度，此外，台灣大也上修今年節電目標，從 400 萬度提升至 500 萬度。

技術長郭宇泰指出，此次引進諾基亞液冷式 (Liquid Cooling) 基地台設備，透過環保液體散熱，取代既有較耗能的風扇和傳統空調的散熱技術，不但可降低基地台設備溫度與噪音，更讓少部分受限現場因素的站點關閉空調設備，全面降低設備耗能。

後續台灣大也將規劃引進諾基亞的智慧電力儲放系統，將尖峰時刻的用電需求切換到用電離峰所儲存的電能系統上，降低忙碌時的用電負載，透過有效的電源管理提升用電效能。

台灣大 2016 年啟動智慧節能系統，陸續引進 AI 大數據分析各項耗能設備、導入多樣化節電方案，優化電信設備、電力及空調系統使用效率，使電信、雲端機房及基地台更減碳、更節能。

根據台灣大統計，2016-2022 年減碳達 42133 公噸，超越原目標設定，減碳效益等於近 110 座大安森林公園的年吸碳量；2023 年積極施作 AI 智慧節能並提前完成換置低耗能設備，2023 原設定目標為節電 400 萬度，截至 8 月已達 300 多萬度，全年節電因此上修至近 500 萬度。

此外，台灣大搭配綠電開發策略，包括 2022 年度購買再生能源數量居全台第 2 名，以及支持中研院開發去碳燃氫、地熱能、海洋能 (潮汐能) 等新型態潔淨能源，台灣大三管齊下，加速實踐 2050 年淨零排放 (Net-Zero Commitment) 承諾。

郭宇泰進一步指出，未來台灣大合併台灣之星，台灣大計劃減少一整套 3G 網路和數千個 4G、5G 基地台設備的重複布建，對比兩家公司兩套電信基礎建設各自獨立運作，每年省電高達 1-2 億度，減碳量高達 5.1 萬噸到 10.2 萬噸。