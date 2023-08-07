台灣大為整合台灣之星網路追加資本支出 合併案盼11月有結果

台灣大 (3045-TW) 今 (7) 日舉行法說，外資關注與台灣之星合併案進度，總經理林之晨表示，期望 11 月底前公平會會有結果，此外，為整合兩家的網路設備，董事會通過追加資本支出至 156.53 億元。

公平會今年 7 月 11 日正式受理「台灣大哥大合併台灣之星」案，依規定公平會須在 30 個工作天內做出決議，必要時得延長 60 個工作天。林之晨說，隨著合併案被受理，期望 11 月會有結果。

台灣大董事會日前核准追加 2023 年網路建設資本支出，林之晨說明，資本支出增加主要原因就是與台灣之星的合併案有關，目前台灣之星約有 9000 座基站、台灣大則約有 3 萬座，未來將會把台灣之星網路設備移至台灣大的網路區域。

林之晨強調，由於合併案在未來幾個月，都可能隨時被公平會核准，因此是先通過預算，在合併案尚未核准前都不會有花費與網路轉移動作。

回顧第二季營運表現，行動服務營收年增 6%，智慧型手機月租用戶 ARPU 來到 700 元，上半年月租用戶月退租率下降至 0.73%。台灣大持續推廣 mo 幣多、好速成双、Disney+、OP 響樂生活四大獨門專案，帶動資費升轉，獨門專案用戶佔智慧型手機用戶比例攀升至 21%。

電子商務成長動能穩健，momo 今年第二季合併營收為 262.1 億元，年成長 4%；主倉與衛星倉總數合計達到 55 座，較去年同期增加 4 座。另一成長引擎家用寬頻上網服務，單季營收年增 6%。