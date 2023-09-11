〈電信三雄財報〉台灣大8月每股賺0.37元 累計EPS 2.77元

台灣大 (3045-TW) 今 (11) 日公告營收與自結數，8 月營收雙增，稅後純益 10.5 億元，月增 4%、年增 10%，每股純益 0.37 元；累計前 8 月純益 78.1 億元，年增 2.1%，每股純益 2.77 元。

台灣大 8 月營收 145.6 億元，月增 2%、年增 7.5%；EBITDA 29.5 億元，月減 0.3%、年增 3%。累計前 8 月營收 1154 億元，年增 6.8%；EBITDA 235 億元，年增 2.3%。

公司表示，8 月行動服務營收再寫近年單月高峰，年增 6.9%，加上固網服務穩定挹注，電信服務營收連三月站穩 41 億元水準，為 2019 年 1 月以來新高，年增 7.3%，同步帶動 8 月電信營業利益較去年同期成長 7.2%。

財務長兼發言人張家麒進一步指出，漫遊服務與遊戲代理營收持續表現亮眼外，台灣大獨門專案 OP 響樂生活、mo 幣多、好速成双、Disney + 等，占智慧型手機月租用戶比例已超過 22%，不只帶動資費組成優化，也有效提高用戶黏著度，8 月月租用戶月退租率僅 0.63%，繼今年 2 月份再創歷史新低。

台灣大推動 ESG 永續發展，持續以國際級標準自我要求，已通過條件更嚴苛的 SBTi 2050 Net-zero 審查，為全亞洲第一家獲此國際審查通過的科技電信公司。

以「控制升溫 1.5°C 內」為情境，設定 2030 年為近期目標，規劃逐步汰除燃油車輛、提升能源使用效率及積極投入使用再生能源，使範疇一與範疇二的溫室氣體排放量，較基準年減少 42%；中期在 2040 年，達成減碳 90% 目標；長期若有需要，將以碳權、碳捕捉封存等方式，中和剩餘碳排，預計於 2050 年達成淨零碳排。

台灣大結合科技力，科技賦能 ESG 永續發展，榮獲國內指標性永續評比肯定，獲頒「天下永續公民獎」大型企業組第 5 名、「天下永續人才發展獎」服務業組第 3 名、新北市政府「友善家庭暨工作平等」最高榮譽。

台灣大也運用 ICT 核心能力，致力提供企業 ESG 綠色創新解方，啟動「綠巨人計畫」，推出全台電信唯一之綠色機房訂閱服務「Smart IT 管家」，以及「碳盤查」、「能源管理」兩大一站式管理服務，透過雲端數位工具，提供企業從碳盤查到碳減量，一站式 ESG 解決方案，單一企業年減碳量將高達 280 公噸。