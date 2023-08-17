台灣大啟動綠巨人計畫 助企業綠色轉型

台灣大 (3045-TW) 舉辦 5G 科技賦能論壇，同時宣告啟動綠巨人計畫，推出全台電信唯一綠色機房訂閱服務 Smart IT 管家，以及碳盤查、能源管理兩大一站式管理服務。

台灣大透過雲端數位工具，提供企業從碳盤查到碳減量，一站式 ESG 解決方案，單一企業年減碳量將高達 280 公噸。同時結合顧問輔導，協助企業加速取得永續相關認證，並利用託管和雲端技術，降低資本支出，解決 IT 人力問題。

根據台灣大與國際數據資訊 (IDC) 合作的企業資訊長 ESG 痛點調查顯示，全台企業最關注的 ESG 議題為「能源管理」，其中亟待解決痛點前三名依序為總耗電量、電費以及電力使用效 (PUE)。

此外，全台企業普遍規劃於未來三年利用 IT 基礎設施，提高能源使用效率，因此資訊中心現代化、優化機房利用率以符合 ESG 規範，以及提高機房設備可預測性及可靠性等三項，為企業迫切需解決的 ESG 痛點。

為協助企業利用最佳化工具，落實 ESG 能源管理效益，台灣大正式推出綠巨人計畫，整合軟硬體服務，打造軟、硬兼施的 5G AIoT 雲地解決方案，協助企業客戶以 IT 資源最佳化，邁向淨零管理目標。

其中 Smart IT 管家為全台灣唯一專為企業推出的綠色機房訂閱服務，企業將機房及設備管理交由台灣大維運，訂閱制服務客製化量身打造，可隨流量需求變化，隨時擴充與購買適量 IT 資源，避免一次性買斷造成前期資源閒置。

同時，台灣大雲端機房已全面導入綠色能源，預計於 2030 年 100% 使用再生能源，換算每個機櫃年減碳量 14 公噸，若以全台近 7 成企業機房使用機房 20 櫃以下，每一訂閱 Smart IT 管家的企業，其年減碳量將高達 280 公噸。

企業服務事業商務長吳傳輝指出，台灣大以 Telco + 科技電信策略，提供企業各項 5G、AI 解決方案。面對多數企業發展 ESG 常遇到不知道如何定義永續發展目標、確定永續行動的優先順序，更缺乏好的執行工具來輔助等問題，研擬「綠巨人計畫」，推出一站式雲服務與數位工具，並導入專業技術顧問團隊協助。

再者，偕同夥伴推出全新的「碳盤查」、「能源管理」服務，將助攻企業在碳盤查、碳減量時，實現自動化數據整合、即時掌握碳排數據、提升數據可用性，全面驅動決策創新，強化企業營運韌性，進一步達到碳中和落實 ESG 永續價值，讓企業在綠色轉型的路上能所不能。

IDC 台灣區總經理江芳韻表示，永續已是企業發展重要趨勢，其不僅為展現企業價值的重要環節，也對提升企業品牌信任度和營運效率有所助益。未來如何透過數位科技協助企業落實永續 ESG，將是企業有效回應挑戰、保持領先的重要關鍵。