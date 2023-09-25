安盛生布局美國女性健康市場 延攬電子紙發明人擔任顧問

醫療檢測服務廠安盛生 (6734-TW) 為擴大美國市場的女性健康事業，並推動旗下檢測技術平台 PixoTech，今 (25) 日宣布延攬電子紙發明人 Barrett Comiskey 擔任策略發展顧問。

安盛生表示，Barrett 被譽為電子紙之父，發明電子紙技術並共同創辦 E-Ink 公司，其技術已應用在超過 10 億台電子書及其他設備上；Barrett 看好，PixoTech 技術平台，透過智慧型手機的顯示器及鏡頭，搭配機器視覺來達成即時的健康檢測，將在後疫情時代開啟居家檢測商業大門。

疫情期間女性健康領域在美國和歐洲快速發展，根據統計，2022 年美國女性健康市場規模達到 209.2 億美元，預計 2023-2030 年的年複合增長率達 4.04%。

安盛生旗下伊必測排卵檢測產品，已在美國、歐洲和亞洲推出，並在越南搭配專業顧問服務，協助超過 2 萬對夫婦進行智慧備孕，順利開拓出新的女性健康照護商業模式。

安盛生董事長陳彥宇表示，過去公司已在技術與產品累積基礎，得以跨足整合式服務、為 AI 賦能的智慧健康做好準備，下一階段將仰賴商業策略與合作，期待借重 Barrett 過去將革命性創新產品導入市場的經驗，以及接軌國際策略合作資源的網絡，成為公司擘劃及開展美國市場的一大助力。