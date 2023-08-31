普生攜手元培醫事科大 打造精準醫療檢測人才

精準醫療廠普生 (4117-TW) 看好精準醫療檢測市場前景，與光宇學校財團法人元培醫事科技大學今 (31) 日進行產業聯盟簽約，攜手啟動「人才永續合作聯盟」計畫，將共同打造台灣精準醫療檢測人才。

普生董事長林宗慶表示，由於元培醫事科技大學為新竹知名醫事技術學校，透過提供元培醫事科技大學相關檢測臨床儀器設備，以利學生提前學習臨床儀器的使用及精準醫療檢測技能，共同合辦教學、學術研討、技術研習等。

普生表示，次世代基因定序 (NGS) 占全球基因定序市場 95%，衛福部健保署將其明年納入健保，協助癌症治療精準用藥，進而讓台灣精準健康蓬勃發展，隨著精準醫療已成為全球重要醫療趨勢，包括精準檢測、診斷、治療用藥等。

普生進一步指出，集團深化旗下精準檢測服務業務營運動能，包括加速新款試劑產品研發、推出新一代全自動及輕量型等兩款 CellBio 循環腫瘤細胞 (CTC) 檢測系統產品，以及 GB RealQuant AIO 新款全自動化核酸檢測設備，並與富邦人壽簽訂獨家協議，提供保戶「新一代循環腫瘤細胞 (CTC) 檢測」以及「腫瘤標記檢測」等健康檢測服務，積極擴大全台各大醫院、診所合作契機。

此外，持續規劃增加全球生技醫療相關重要展會，除了提升 GBC 品牌市場知名度，也有助於加大旗下精準檢測、液態活檢等業務接單，以及擴增國外經銷代理商合作機會，有助於挹注整體營運正面效益。

展望未來，普生看好精準醫療檢測、液態活檢等市場需求擴大，持續投入分子診斷、液體活檢、癌症診斷等相關技術研發，積極完善旗下精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113 抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域。

廠區方面，普生竹北 AI 智慧園區規劃打造節能減碳、佈建大健康領域、擁有九大中心的普生 AI 園區廠辦大樓目標 2024 年下半年完工啟用，以期與既有位於新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補、完善佈局大健康領域等效益，助力擴大普生旗下業務競爭力、接軌國際市場。