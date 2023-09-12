光鼎生技補齊檢測版圖 成立子公司科學基因

光鼎生技 (6850-TW) 今 (12) 日董事會決議，成立子公司科學基因股份有限公司 (科學基因) 並將持股 6 成，正式進軍基因檢測服務市場，為集團建構大健康產業檢測版圖補齊最後一塊拼圖。

科學基因除了由光鼎持股外，另外 4 成股權則由其他精準健康團隊持有；科學基因初期將以癌症的檢測與術後追蹤服務為主要業務，之後再逐步擴展至各種疾病檢測、遺傳性疾病檢測、產前基因檢測等，打造一站式的全方位預防醫學與健康管理服務。

光鼎生技董事長蔡守冠表示，成立科學基因對公司長遠發展具有里程碑意義，由於光鼎具有試劑與平台研發能量，可開發精準的檢測工具；另一子公司開啟基因的核心技術可從液態檢體中提取極其微量的 ctDNA(循環腫瘤 DNA)，針對癌症預防、癌症用藥檢測，以及治療後追踪等進行拓展。

此外，開啟基因挾高階微量游離核酸純化技術，能進行前端的檢體萃取，未來透過科學基因將藉由光鼎與開啟基因的技術平台，進一步面對消費者、與專業醫生團隊合作提供符合需求的專業檢測服務，集團將可有效實現個人化的精準醫療目標。

根據日商環球 (GII) 產業調查報告指出，2022 年全球基因檢測市場規模為 154.2 億美元，預估 2027 年可成長至 262.1 億美元，複合年增長率為 11.19%。其中，癌症基因檢測市場規模將從 35.5 億美元擴增至 2027 年達 58.2 億美元，複合年增率為 10.39%。