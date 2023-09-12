華宇藥寵物腫瘤檢測 攜日本東大建立犬隻數據庫

健亞 (4130-TW) 轉投資公司華宇藥 (6621-TW) 宣布，與東京大學獸醫系攜手合作，將共同開發癌症檢測產品華宇寵物專用腫瘤標記 DR70-vet 酵素免疫分析診斷試劑，並收錄 80 支日本犬隻血漿樣本、建立數據庫。

華宇藥過去就與台大獸醫系研究團隊合作測試數百例國內犬隻癌症檢體，證明 DR70-vet 可偵測到罹癌犬隻血液中腫瘤標記 DR-70，並進一步區分出罹癌犬隻，而目前 DR70-vet 已在台大與各獸醫院提供服務。

為擴大國際競爭力，華宇藥與東京大學合作，計劃蒐集至少 80 筆犬隻的血漿樣本並建立完整數據庫，評估 DR70-vet 在識別日本犬隻癌症病例的敏感性、特異性和整體準確性，目標獲得國際認可、推廣至獸醫臨床成為診斷工具。

根據美國獸醫癌症學會指出，每四隻狗就有一隻會發生腫瘤，其中狗又以 10 歲以上的老年狗為癌症高危險族群，有高達 50% 的罹癌機率，且純種犬也比混血狗擁有較高的罹癌風險。早期犬隻癌症檢測一直是獸醫學的挑戰，由於動物擅於隱藏病徵，及飼主普遍對寵物癌症知識缺乏、癌症的症狀不明確容易與其他疾病混淆，等到發現時，通常為時已晚。

華宇藥總經理王愈善表示，東京大學是日本第一學府，東大獸醫系則是日本獸醫界的領航者，此次合作將會是公司國際化的重要里程碑，期望 DR70-ve 能配合旗下寵物醫療品牌 UNVE 的癌症免疫治療技術，實現檢測至醫療的完整配套服務。