金萬林攻高階基因檢測市場 推乳癌NGS檢測服務

基因檢測儀器服務廠金萬林 (6645-TW) 看準次世代基因定序 (NGS) 明年將納入健保，為搶占台灣高階基因檢測市場，積極拓展癌症 NGS 檢測市場，並參與台灣乳房醫學會舉辦的 2023 台北國際乳癌研討會，在會中介紹旗下 NGS 檢測服務。

根據衛福部國民健康署統計，乳癌為國內婦女罹患率最高的癌症；25 歲以上女性即為可能發生乳癌的族群，高峰期為 45-69 歲，比歐美早 10 年，其原因是依據乳癌組織檢體上的動情激素受體、黃體激素受體與第二型人類表皮因子受體 (HER2) 的表現，大致可分為四大種亞型，並都能透過 NGS 檢測得知病灶。

金萬林表示，目前已有許多乳癌的標靶療法，若發現乳癌，即可透過 NGS 等高階檢測發現致病的基因突變靶點，將可協助醫生找出病灶，並據以制定最適合病人的治療方案，提供醫療效率。此外，接受治療的病患，也可以透過 NGS 掌握預後情形，並監控復發的可能。

金萬林積極佈局 NGS 檢測市場，並取得衛福部 LTDS 認證，是少數可提供高階基因檢測的廠商，尤其在癌症部分，有完整檢驗套組可供選擇，因應臨床藥物的進展及未來新藥的開發，能一次檢測 523 個癌症相關基因以及同源重組修復缺失 (HRD)，讓醫生得以為病患針對致病基因對症下藥，尤其是針對乳癌病患的突變基因，都有對應的檢測服務，可望成為納入健檢後，少數可滿足快速成長的檢測需求的廠商。

總經理楊文明指出，乳癌為台灣婦女罹患率最高的疾病，所幸目前已經有相當多針對乳癌的標靶療法的新型藥物上市，透過 NGS 檢測，可協助醫生找出病灶，針對病患設計最佳的療法，治療後，也可以透過 NGS 檢驗，追蹤體內的癌細胞因子的變化，避免復發。