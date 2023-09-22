花旗警告英國員工裁員在即 可能有數百人受影響

根據內部備忘錄顯示，花旗集團 (C-US) 已向英國員工發出警告，指稱隨著推動全面重組，花旗集團可能會裁員，可能會影響該國數百個工作崗位。

在英國擁有約 16000 名員工的花旗表示正在進入其銀行結構合理化計畫的第二階段；而該計畫之一就是建立一個諮詢流程，讓員工可以提供回饋。

花旗英國主管巴迪克 (James Bardick) 告訴《路透》，「預計檢討可能會導致業務某些部門的職位減少，以及其他一些職位的變化。在某些情況下，同事可能面臨裁員的風險。」

該行沒有告知英國和北愛爾蘭的員工將裁減多少。花旗發言人發表聲明表示：「當我們採取必要的後續步驟，讓組織模式與策略保持一致時，我們致力於遵守所有法律和監管要求。更重要的是，透過這些變化支持我們的同事。」

在執行長佛雷澤 (Jane Fraser) 本月稍早表示花旗集團將削減管理層並裁員後，該行行員一直在為變革做好準備。這次改革涉及 5 個部門，直接向執行長匯報，並削減北美以外的區域職位。

目前還不清楚該行英國業務的哪些領域將成為裁員目標。

根據當地規定，當裁員人數超過 20 人時，組織必須與員工協商。

花旗集團表示，作為集體協商過程的一部分，它將在未來幾周內與倫敦諮商論壇 (LCF) 進行協商。它還讓貝爾法斯特的員工能在協商過程中選舉代表。

該行表示，將根據個人情況與面臨裁員風險的員工進行協商。

最近幾天，花旗已在美國開始與員工討論潛在的裁員問題，其中包括法務和風險管理的支援人員。《路透》報導，職能重複的技術人員也面臨被解雇的風險。