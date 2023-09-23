意法監事會通過 CEO續任總裁與執行長一職

IDM 大廠意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 宣布，監事會主席 Nicolas Dufourcq 和副主席 Maurizio Tamagnini 提議意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 連任現階段職務。

意法半導體表示，此次提議除了肯定公司在 Chery 領導下的發展，也對維持公司發展策略、執行力和價值主張的連續性具有重要意義。

意法半導體監事會預計在 2024 年股東大會上，提請股東決議 Jean-Marc Chery 再任三年公司管理委員會唯一成員、公司總裁暨執行長。

Jean-Marc Chery 自 1986 年加入意法半導體的前身 Thomson Semiconducteurs，在產品部與製造部擔任多個管理職務，並在後續擔任意法半導體法國圖爾 (Tours) 晶圓廠和法國魯塞 (Rousset) 晶圓廠的負責人，2005 年完成 6 吋晶圓生產業務重組計劃，同時負責亞太地區的前端製造業務。

2008 年後，Jean-Marc Chery 晉陞為首席技術長，並於 2011 年與 2012 年先後負責了製造與品質部門及數位產品部門， 2014 年被任命為首席營運長，負責技術和製造業務， 2017 年起進一步被任命為首席副執行長，全面負責技術和製造以及銷售和市場業務。