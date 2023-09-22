日本8月通膨率 連續17個月高於央行目標

日本 8 月核心物價大致維持在與前月相同的增速，是連續第 17 個月超過日本銀行 (央行) 的 2% 目標，代表物價壓力擴大，可能加重央行退出超寬鬆貨幣政策的壓力。

日銀預定周五 (22 日) 稍晚公布貨幣決策，投資人普遍預期將按兵不動，焦點全放在總裁植田和男會否暗示何時撤出寬鬆。

根據周五公布的官方數據，日本 8 月的核心消費者物價指數 (CPI)——剔除新鮮食品但包含燃料成本——年升 3.1%，與 7 月增幅相當，略超過市場預估的 3%。

雖然政府透過補助壓低公用事業帳單，但從糧食到日常用品在內，各項物價均上漲，顯示穩定的通膨正在日本紮根。

報告顯示，8 月服務業價格年升 2.5%，較 7 月的 2.4% 略為加快，反映工資上漲可能在日本帶來更廣泛的物價壓力。

剔除新鮮食品和燃料成本的雙核心物價，8 月年升 4.3%，也和 7 月增幅相同。

凱投宏觀經濟學家 Gabiel NG 表示，由於通膨依舊頑強，代表日銀將須在 10 月開會時上修通膨預測，並利用這個機會，撤出黑田時代實施的超寬鬆政策。

日本核心通膨率在 1 月觸及 4.2% 高峰，之後因為去年燃料和原物料漲勢減緩的基期效應影響，而逐漸下滑。但一些分析師表示，核心通膨率下滑的幅度小於預期，反映糧食價格穩定上漲，而且可能導致通膨超標的時間超過最初預想。

市場揣測，面對通膨壓力日漸擴大，日銀不久後將結束負利率和對 10 年期日債殖利率設限的殖利率曲線控管 (YCC) 政策。但日銀多次淡化近期內脫離寬鬆的可能性，表示由成本帶動的物價漲勢必須轉化為需求帶動的物價漲勢，才會促使日銀考慮升息。