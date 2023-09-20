超級高齡化社會！日本80歲以上人口首度超過10%

日本總務省的數據顯示，80 歲以上人口占總人口的比率首度超過 10%，凸顯日本人口結構迅速老化的問題嚴峻。

據《共同社》報導，日本總務省周日（17 日）公布的人口統計數據顯示，65 歲以上老年人占總人口的比重達 29.1%，打破歷史紀錄，且比率全球最高。義大利與芬蘭是第二、第三高，分別是 24.5% 與 23.6%。

80 歲以上老年人數量較去年增加 27 萬人至 1,259 萬人，占總人口的比重達到 10.1%。

數據顯示，去年日本老年人就業人數為 912 萬人，連續第 19 年增加。65 至 69 歲老年人就業率為 50.8%，70 至 74 歲為 33.5%。總務省表示，在勞動力不足的情況下，未來會有更多長者就業。

日本人口老齡化，導致社會保障支出不斷膨脹，加重公債壓力，且青年群體短缺，導致人力資源短缺，尤其是護理行業。

今年年初，日本首相岸田文雄在國會發表施政方針演講時說：「日本社會已經處於能否繼續運作的邊緣，生育和育兒政策的問題已經到了『機不可失，失不再來』的關口，這個問題已經不能再拖了。」

面對人口老齡化和勞動力不足的問題，日本各地政府試圖透過吸引外國人才化解問題。《共同社》就人口減少和勞動力不足的問題對日本 1,788 個地方行政長官進行問卷調查，86% 受訪者認為，有必要接納外國人才。在農林漁業、醫療護理等行業勞動力嚴重短缺的背景下，外國人才成為各地不可或缺的勞動力來源。

近日多家日媒注意到日本馬路上外籍計程車司機的數量正在增加。日本朝日電視台指出，東京都等地出現了巴西、非洲等地的外籍計程車司機。