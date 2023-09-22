日元購買力跌到歷史新低 日本民眾出國旅遊和進口成本增加

由於日元兌美元等外國貨幣的匯價直落，加上國內持續陷於通縮，日元 8 月購買力再度下跌，並觸及歷史新低，意味著日本民眾出國旅遊和進口的成本增加。

根據國際清算銀行 (BIS) 周四 (21 日) 公布的數據，日元的實質有效匯率 (REER) 為 73.19，超過 1970 年 8 月曾觸及的 73.45 歷史紀錄，代表日元目前對其他國家貨幣的相對價值，比 53 年前還低。當年的日元兌美元匯價固定在 1945 年所設的 360 日元兌 1 美元。

實質有效匯率是依據與約 60 個國家和區域貨幣的相對價值，並把物價波動、貿易規模等因素納入考量。當物價漲勢比其他國家慢，REER 就會下滑，反之亦然。BIS 從 1994 年起公布 REER，日本銀行 (央行) 則發布 1970 年到 1993 年間的預測值。

日元周四在外匯市場依然疲弱，兌美元報 148，是去年 11 月以來最低，兌歐元和英鎊早就貶破 2022 年的低點。

日元的實質有效匯率曾在 1995 年 4 月達到歷史高峰，達 193，但之後因為長期通縮而持續下滑。日本在經濟停滯、「失落的十年」期間，通膨率一直低於其他國家。

日元兌美元的市場匯率，則曾在 2011 年達到 75.32 的歷史高峰，但實質有效匯率觸頂的時間卻足足早了 16 年。

瑞穗銀行首席市場經濟家 Daisuke Karakama 說：「日本與其他國家的工資差距，導致實質有效匯率下滑。」

對日本民眾來說，較低的購買力將加重他們出國旅遊和進口商品的負擔，但對外國觀光客來說，卻代表日本的商品和服務變得更便宜。

較低的實質有效匯率也可能有利於出口。在 1970 年代，日本因日元貶值而大幅提振出口，並與美國爆發貿易摩擦。但時至今日，由於企業正在重新布局海外生產基地，導致日本企業較難以從日元貶值中獲益。