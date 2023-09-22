美股重點新聞摘要2023年09月22日

今日操盤前瞻

日本銀行 (央行) 公布貨幣政策決議

日本 8 月 CPI

歐元區、美國 9 月製造業 / 服務業 PMI

傳將放棄博通、自行開發 AI 晶片 Google：合作關係不變

在傳出 Google 打算自行研發人工智慧 (AI) 晶片，考慮將博通 (Broadcom)(AVGO-US) 自 AI 晶片供應商名單剔除後，Google 周四 (21 日) 稍晚作出回應，稱雙方的合作關係沒有改變。閱讀全文...

日元購買力跌到歷史新低 日本民眾出國旅遊和進口成本增加

由於日元兌美元等外國貨幣的匯價直落，加上國內持續陷於通縮，日元 8 月購買力再度下跌，並觸及歷史新低，意味著日本民眾出國旅遊和進口的成本增加。閱讀全文...

俄國突然宣布限制汽油和柴油出口

俄羅斯政府週四 (21 日) 宣布對汽油和柴油出口實施臨時限制，旨在穩定俄羅斯國內市場的油價。閱讀全文...

美國前財長：Fed 對經濟預測太樂觀 可能遭遇雙重意外

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 周四 (21 日) 在彭博電視節目《Wall Street Week》中表示，聯準會 (Fed) 決策者對最新的經濟預測過於樂觀，並警告他們可能會碰上通膨升溫或經濟成長放緩的意外，甚至是兩種情況都可能出現，表現為停滯性通膨。閱讀全文...

利率與供應影響 美 8 月成屋銷售創 7 個月新低

美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 周四 (22 日) 公布數據顯示，8 月成屋銷售不及預期，創下 7 個月新低。處於歷史性高位的房貸利率和供應緊張，是成屋銷售繼續低迷的原因。閱讀全文...