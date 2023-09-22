〈紐約匯市〉美元指數小跌但仍處高檔 日元在日銀決策前夕走強

美元指數周四 (21 日) 小幅下跌，但仍接近六個月高點，此前聯準會 (Fed) 暗示維持限制性貨幣政策更長一段時間。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.04，至 105.41，盤中一度升至 105.74，為 3 月以來最高。

日本銀行 (央行) 公布政策決議前夕，日元兌美元走強。在英國和瑞士央行維持利率不變後，英鎊和瑞士法郎下跌。

聯準會日前將利率維持在 5.25%-5.50% 目標區間，符合市場預期，並且表明，官員們越來越相信，鷹派政策能在不破壞經濟或導致大量失業的情況下成功壓制通膨。

根據最新點陣圖預測，多數決策官員認為今年可能再升息 1 碼，且明年降息空間更小。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，儘管鮑爾 (Jerome Powell) 沒有明確表示會出現軟著陸，但從點陣圖和最新成長預測來看，聯準會已讓市場相信美國經濟可能走向何處，這和歐洲及英國央行給出的指引形成鮮明對比，後兩者面臨更嚴峻的經濟情勢。」

日元兌美元升逾 0.4% 至 147.56 日元兌 1 美元。因日元仍接近十個月低點，市場注意力依舊聚焦在日本當局是否透過干預來支撐日元匯價。

隨著日元再度逼近 1 美元兌 150 日元關卡，日本內閣官房長官松野博一 (Hirokazu Matsuno) 周四警告，政府不會排除任何選項，來解決貨幣市場過度波動的情況。

多數接受路透訪調的經濟學家認為，日銀將在明年結束負利率政策。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，今天不太可能看到日本央行升息，但可能會聽到一些暗示即將升息的評論。

在政府公布低於預期的通膨數據後，英國央行周四維持利率不變，中斷 2021 年 12 月以來的連續升息行動，使英鎊貶至 3 月底以來最低。截稿前，英鎊貶約 0.4% 至 1.2292 美元。

瑞士央行意外維持利率不變，但也保留進一步升息的選項。瑞士法郎延續近來跌勢，兌美元匯價貶逾 0.6%，至 0.9042 瑞郎兌 1 美元，為三個月低點。

與此同時，瑞典央行和挪威央行均升息 1 碼，符合預期。在公布各自決議後，歐元兌瑞典克朗漲 0.24%，至 11.9088 克朗兌 1 歐元。歐元兌挪威克朗則小貶 0.16%，報 11.5033 克朗兌 1 歐元。

截至台灣時間周五 (22 日) 約 6:00 價格: