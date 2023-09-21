亞馬遜AWS協助製造業上雲 縮短產品上市時程

全球雲端龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 今 (21) 日舉辦「製造轉型戰略峰會」，香港暨台灣區總經理王定愷表示，現在是挑戰與機遇並存的新時代，製造業也面臨數位轉型，AWS 藉由協助製造業將資料遷移上雲，節省跨國投資建設的成本，並縮短產品上市的時程。

王定愷舉例，緯穎 (6669-TW) 選擇 AWS Outposts 混合雲，搭配遍布全球的雲端基礎設施，作為全球製造布局的關鍵工具，其馬來西亞新工廠的部署時間透過將資料上雲後，建置時程從十週縮短至一週。

聯發科 (2454-TW) 也與 AWS 合作，當初推出首顆 5G SoC 晶片，希望整合功能、縮小晶片並提早上市，但量產前須進行大量測試，就需要大量電腦算力進行模擬，聯發科也選擇 AWS 進行模擬運作，成功縮短三個月的上市時間。

王定愷強調，資料已是現今數位化時代的新石油，製造業需有效發揮資料價值，透過優化生產製程與品質，朝智慧製造邁進，而協助製造業上雲須面臨生產過程複雜、流程破碎化與資料孤島等挑戰。

王定愷補充，企業用戶必須在安全的雲端環境進行轉型，AWS 將客戶資安保護視為第一要點，因此包括美國國防部、國務院、中央情報局甚至那斯達克交易平台都是公司客戶，有了資安保護後才進入下一步。

AWS 認為，製造業第一步是打破資料孤島、解放與整合資料，如總公司與分公司間、工廠與產線等，都產生資料斷點，如果無法解放資料就無法優化資料，第二步則是提供企業資料治理的策略建議，進而邁向資料民主化。