統一大力布局高端寵物食品市場 打造更美好Pet Life

近年來，「毛小孩」已經成為寵物的代名詞，2021 年的貓、狗新增認養登記數量，已正式超車新生兒登記數量，在現代人眼中，寵物不僅僅只是寵物，而是升級成家人的角色，給予寵物的對待，也從過去的吃得飽穿得暖，轉變成吃得更健康、精緻，過得更快樂，於是與寵物相關的食、衣、住、行、育、樂的周邊商品，都有了超越以往的蓬勃發展。

寵物商機大餅一年高達 600 億元。統一 (1216-TW) 旗下最具成長潛力的品類之一，正是寵物飼料，其中明星品牌主打營養機能的「寶多福」和主打經濟實惠的「寶貝狗」長銷多年，每包都經過十億級食安中心的把關，打破台灣飼料廠食安標準，每年原料與成品檢驗高達 201 項以上，今年再布局高端寵物食品市場，在乾糧中加入食品級配料，要讓毛孩吃的跟人一樣好。

統一表示，現在只給毛孩吃飼料已經不夠，越來越多飼主喜歡加料讓毛孩吃的更好，尤其以凍乾、鮮食是飼主加料的首選，但觀察市面上凍乾產品雖然很多，品質卻參差不齊，售價又很高，因此決定要研發出更安全、有更多元營養、且價格負擔不大的超級凍乾飼料。

今年統一為了提供毛孩們更好的寵物生活，推出了更精緻化的 Petlife 寵物食品。首波推出晶饌纖蔬肉糧系列，除了採用 7 種優質纖蔬和 4 種超級食物 (紅藜麥、黃金亞麻子、燕麥、綠唇貝)，讓營養更升級外，更加入了人食等級的「冷凍乾燥 - 晶饌纖蔬肉丁」，有別於市面上純肉凍乾，此款凍乾融合新鮮原肉及香甜纖蔬，運用真空晶萃凍乾技術，經過 60 小時以上低溫熟化、-20°C ~70°C 的三溫暖真空凍結乾燥，鎖住食材的原味與營養，顆顆香甜酥脆，讓毛孩們吃得更營養美味又安全。

統一大力布局高端寵物食品市場 打造更美好 Pet Life。(圖：統一提供)

晶饌纖蔬肉糧系列預計 9/21 於全台寵物通路上市，共 4 種口味

Petlife 晶饌纖蔬肉糧 - 原野牧羊 (全齡犬) 袋裝 1.5Kg - 建議售價 1199 元

Petlife 晶饌纖蔬肉糧 - 鮮緻嫩雞 (全齡犬) 袋裝 1.5Kg - 建議售價 1199 元

Petlife 晶饌纖蔬肉糧 - 豐潤鱈魚 (全齡貓) 袋裝 1.5Kg - 建議售價 1299 元

Petlife 晶饌纖蔬肉糧 - 鮮緻嫩雞 (全齡貓) 袋裝 1.5Kg - 建議售價 1299 元

上市期間各寵物通路皆有嚐鮮價的優惠活動 (依各通路實際優惠價為主)。