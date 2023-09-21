〈央行理監事會議〉楊金龍放鷹：貨幣緊縮將維持更長時間 暗示明年無降息空間

美國聯準會暗示今 (2023) 年底前將再升息 1 碼，外界關注我央行貨幣政策方向。對此，中央銀行總裁楊金龍表示，如果物價出現結構性轉變，台灣的貨幣緊縮政策將維持更長的時間，暗示明 (2024) 年沒有降息空間。

美國聯準會拍板 9 月利率暫不升息，台灣央行今 (21) 日召開第 3 季理監事會議同樣宣布利率不變，維持「連二凍」。

對於美國暫不升息，楊金龍表示，儘管美國聯準會利率不動，但其利率仍維持在高點，之後也可能繼續升息，同時維持高利率「higher for longer」，換言之，全球貨幣政策仍將維持緊縮。

根據央行會後新聞資料，預期國內通膨將呈現緩步下降，明年通膨率有望降至 2% 以下，但對於利率是否持續 higher，楊金龍則再三強調，這必須視經濟數據而定，但也說緊縮政策是 for longer。

楊金龍指出，台灣過去有很長一段時間平均物價維持在 1% 上下，但若平均物價長期維持在 1.5%，或是 1.5% 到 2% 區間，就是出現結構性改變，而近年來受到美中貿易戰、Covid 疫情及俄烏戰爭等因素影響，導致台灣的通膨在 2021 年攀升至 1.97%，2022 年更進一步升至 2.95%，預估今年通膨率為 2.22%。

楊金龍表示，因應高通膨環境，利率水準就要高一點；媒體追問，這是否代表央行明年不會降息？對此他則說，除非經濟很差，但也強調，央行關注的是物價穩定，如果物價比以前高而且很長 (時間)，利率也會高一點。

儘管本次理監事會議全體理事一致同意維持利率政策不變，但楊金龍也透露，會中有幾位理事特別叮囑，必須留意後續可能出現的通膨風險。

央行強調，考量全球景氣下行風險仍存，因此將持續關注三大重點；包括：一、主要經濟體緊縮貨幣政策的外溢效應，二、中國大陸經濟下行風險，三、國際原物料價格變化、地緣政治與極端氣候等對經濟影響，並適度調整貨幣政策。