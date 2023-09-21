亞馬遜AWS：AI需求依然強勁 持續投入自研晶片開發

全球雲端龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 今 (21) 日舉辦「製造轉型戰略峰會」，香港暨台灣區總經理王定愷會後受訪表示，目前 AI 需求還是滿強勁，公司也持續投入自研晶片，看好比泛用型晶片效能更好，更能貼近與滿足各行業需求。

針對微軟 (MSFT-US) 近期調降輝達 H100 訂單，王定愷指出，不清楚同業動向，但 AWS 也是輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 的大客戶，看起來 AI 需求還是滿強勁的，並沒有鬆動疲軟跡象。

研調數據顯示，2022 至 2027 年全球公有雲市場規模將從 4000 億美元一舉提升到 1.2 兆美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 25%，長期成長趨勢相當明確。

此外，王定愷看好，由於 AWS 掌握眾多客戶，了解客戶需求，因此除了採購輝達等泛用型晶片外，也攜手台灣半導體供應鏈生產自研晶片，主要用於 AI 領域的推論 (Inference) 與訓練 (Training)。

至於市場關注生成式 AI，王定愷認為，整體架構大致分為三層，第一層主要是晶片、負責算力，公司有泛用型與自研晶片的方案，上雲平台後則是第二層，主要介接分隔個別客戶資料，第三層則是大語言模型，可以提供客戶多元選擇。