〈商品報價〉需求暢旺 BDI連11紅、BCI漲破2000點

受各船型需求強勁支撐，波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (20 日) 續漲 58 點，或 3.8% 至 1584 點，連續第 11 個交易日收紅。其中，海岬型指數 (BCI) 漲勢最強，突破 2000 點大關。

全球鐵礦砂、煤炭需求大增，排擠可用艙位，帶動海岬型連日大漲，投資銀行 Jefferies 分析師表示，最近大西洋與太平洋地區的海岬型市場更加熱絡。

海岬型運費指數 (BCI) 大漲 125 點，或 5.44% 至 2067 點，創 3 個月以來新高；平均日租金增加 1042 美元，報 17145 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 14 點，或 0.83% 至 1707 點；平均日租金增加 123 美元，為 15361 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 38 點，或 2.95% 至 1324 點。

鐵礦砂部分，中國經濟有好轉跡象，抵銷了市場對房地產業的擔憂，激勵連續月紐約鐵礦石彈升 0.32% 至 121.78 美元，天津港鐵礦石進口價上漲 1.55% 至 124.65 美元。

中國民銀行週三宣布，1 年期與 5 年期貸款市場報價利率（LPR）按兵不動，符合市場預期，也顯示顛簸的經濟復甦逐漸站穩腳步。澳新銀行大宗商品策略師在報告中表示，隨著中國前景改善，鐵礦砂市場正在鞏固漲幅。