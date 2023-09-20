中國是否會陷入通縮？國家發改委這麼說

中國國家發改委周三（20 日）表示，中國經濟不存在所謂的通縮，未來也不會出現通縮，中國央行則指出，人民幣兌美元匯率非常重要，但這不是人民幣匯率的全部。

國家發展改革委副主任叢亮在國務院政策例行吹風會上表示，今年以來物價仍低點運行，但綜合物價水準、需求恢復、經濟成長、貨幣供應量等因素，中國經濟不存在所謂的通縮，未來也不會出現通縮。

叢亮說，隨著存量政策與增量政策發力，政策效應不斷累積，完全有理由相信，中國經濟將回升向好、長期向好。目前內外部唱衰中國的雜音不少，「我想說的是，這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現」。

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾則表示，人們平時討論比較多的是人民幣兌美元的雙邊匯率，但人民幣兌一籃子貨幣匯率更能全面反映貨幣價值的變化。

鄒瀾指出，匯率浮動主要是調節實體經濟中的貿易和投資，而貿易和投資是多邊的，涉及多個國家、多種貨幣。因此，人民幣兌一籃子貨幣變動可以更全面地呈現匯率對貿易、投資以及國際收支的影響。人民幣兌美元匯率非常重要，但這不是人民幣匯率的全部。

鄒瀾表示，央行官員在因應超預期挑戰和變化方面，仍有充足政策空間。央行會繼續精準、有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節和政策儲備，推動高品質發展。

鄒瀾並表示，存量房貸利率降低，有助於減輕民眾利息負擔，增強消費能力。下一步，央行官員會繼續密切關注市場動態，維護市場競爭秩序，推動存量房貸利率調整工作平穩有序落實。