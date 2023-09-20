中國9月以來11城全面取消限購 核心二線城市加入

中國越來越多城市加入限購取消的行列，9 月以來已有 11 城宣布全面取消限購，其中不乏南京、武漢等強二線城市。業界人士認為，限購這一行政性約束正快速從房地產市場中撤出，未來核心城市房市政策仍有調整空間。

據《澎湃新聞》報導，武漢市住房保障和房屋管理局等六部門周二（19 日）聯合發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，提及取消限購、支持多孩家庭購房等十條措施，從需求側和供給端發力，支持剛性和改善性房屋需求。

這項通知顯示，武漢市政府周二起取消二環線以內住宅限購政策，至此武漢實現全域不限購。

無錫市房地產調控領導小組辦公室同日亦發布《關於促進我市房地產市場平穩健康發展若干政策措施的通知》，提出全市域取消限購政策。

伴隨著武漢和無錫的加入，中指研究院的數據顯示，9 月 1 日 - 19 日，已有瀋陽、南京、大連、蘭州、青島、濟南、福州、鄭州、合肥、無錫、武漢 11 個城市全面取消限購。

不過，也有部分城市對核心區域仍有保留。西安市住建局在周二表示，近日召開促進房地產市場平穩健康發展工作會議，宣布二環以外區域取消限購。

中指研究院的數據顯示，目前北京、上海、廣州、深圳、杭州、蘇州、廈門、成都、長沙、天津、海口、三亞、西安等城市依舊有限購。

儘管如此，在取消限購的隊伍中，人們可以看到，越來越多核心二線城市開始取消限購。

58 安居客研究院院長張波指出，目前二線城市正在加快限購鬆綁速度，不但弱二線放寬，南京、青島、武漢等強二線城市也全面取消限購，這也代表著限購這一行政性約束正快速從房地產市場中撤出。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，目前居民收入感受和就業預期尚未恢復，加槓桿購房意願遠低於前幾輪市場周期，因此，房地產市場復甦仍需要一段時間。

陳文靜指出，從政策趨勢來看，核心城市仍有調整空間，二線城市有望全面取消在市場過熱階段提出的限制性政策。一線城市政策調整取決於市場恢復程度，未來有望按「因區施策」原則，調整限購政策。另外，降低首付比重、降低房貸利率加點數、降低交易稅費等，也是一線城市政策調整方向。

