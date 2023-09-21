美股重點新聞摘要2023年09月21日

今日操盤前瞻

聯準會、英國、南非等央行利率決議

美國 8 月成屋銷售、上周失業金數據

一文掌握 Fed 重點決策：鷹派利率點陣圖、明年降息空間縮小、軟著陸可能性

聯準會 (Fed) 週三 (20 日) 宣布將基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間，為 22 年來最高，這是聯準會今年第二次維持利率不變，暫停緊縮政策，以評估貨幣政策的滯後效應。聯準會預計今年年底前仍將升息一次，明年的降息幅度將低於此前的預期。閱讀全文...

Fed 9 月、7 月聲明比一比：就業成長減緩但仍強、保留進一步緊縮措辭

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (21 日) 凌晨 2 點公布貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間維持在 5.25-5.50%，並且持續縮減資產負債表。閱讀全文...

Fed 9 月聲明全文 + 最新經濟預測

近期指標顯示經濟活動一直以穩健的步伐擴張。就業成長近幾個月減緩，但仍強勁，且失業率仍保持在低點。通膨仍居高不下。閱讀全文...

威騰電子勁漲 4% 因需求好轉、與鎧俠併購交易有進展

威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 周三 (20 日) 勁揚 4%，原因是華爾街兩家投銀對需求前景樂觀，而且一則報導暗示，威騰接近與鎧俠 (Kioxia) 達成一項分拆記憶體事業的併購交易。閱讀全文...

亞馬遜發表會推一系列新品 生成式 AI 語音助理 Alexa 最吸睛

亞馬遜周三 (20 日) 在新品發表會上展示語音助理 Alexa 新的升成式人工智慧 (AI) 功能「Let "s Chat」並承諾未來會推出一系列相關功能，讓 Alexa 更有對話性。該公司同日也推出新款智慧居家設備 Echo Show 8、智慧眼鏡 Echo Frames、首款可使用 Wi-Fi 7 的路由器 eero Max 7 等新品。閱讀全文...