長榮航調升部分燃油附加費約3成 全年營運拚新高

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明今 (20) 日指出，近期國際油價上漲，造成油料成本增加，但有效開源節流，並調高部分地區的燃油附加費約 3 成，預計第三季不會比第二季差，第四季處相對淡季會稍微回檔是正常，全年營運仍力拚創新高。

目前國際航空用油價格來到每桶 120 美元，長榮航用油每個月約 100 萬桶，孫嘉明說，油價壓力反映在部分地區的燃油附加費有調高，包括台灣、香港、澳門等地的客運，以及東南亞各國和歐洲的貨運，平均約反映 3 分之 1，高票價收入可因應高油價。

對於近來各國籍航空業者積極布局北美航網，孫嘉明強調，長榮航空提供的航點和班次密集，「在北美絕對排第一」，具備航網優勢，一旦暑期過後，轉機需求更明顯，將可看出航空公司航網的銜接是否優異，用什麼機型來加密航網也是產品的差異。

孫嘉明認為，暑期旺季過後，中轉是國籍航空經營北美航網能否脫穎而出的關鍵。

長榮航董事長林寶水與國泰世華銀行董事長郭明鑑今日共同宣布，雙方再度攜手合作，提出最新的聯名卡「倍速哩遇」優惠權益，限時推消費最優 5 元累積 1 哩程的市場最佳累哩回饋，還有史無前例的超殺累哩機制，長榮官網購票搭機最優再累 1 哩送 1 哩。

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