長榮航攜手MLB巨人隊 擴大搶攻北美客運版圖

長榮航 (2618-TW) 與美國職棒大聯盟 (MLB) 舊金山巨人隊於今 (14) 日共同宣布正式展開合作，長榮航空成為巨人隊 2023 年下半年至 2027 年球季唯一合作的亞洲國際航空公司，雙方未來將結合運動和旅遊，展開一系列行銷計畫。

長榮航說明，雙方合作後，長榮航企業識別看板、環場 LED 等正式於巨人隊主場「舊金山甲骨文球場」(Oracle Park) 亮相，勢必吸引許多球迷的目光。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，舊金山巨人隊是美國職棒大聯盟歷史最悠久的球隊之一，非常榮幸能與其成為合作夥伴，期待能透過雙方合作，讓更多球迷認識長榮航空。

長榮航空提供舊金山往返台北每日 3 班的飛航服務，在遍布全球綿密飛航網路的優勢下，北美旅客可經由台北再轉機連結至各大城市。

舊金山巨人隊合作夥伴業務開發部門副總經理 Jessica Santamaria 表示，長榮航長期致力提供旅客更舒適的飛行體驗，這份堅持讓長榮航持續獲得航空業界多項國際大獎，巨人隊非常榮幸與長榮航正式展開合作，希望藉此吸引全世界的巨人隊球迷來舊金山旅遊並觀賞精彩賽事。

長榮航對體育的支持遍布全球，除了剛宣布與舊金山巨人隊合作，也贊助美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊；在歐洲則贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部；在日本，贊助橫濱 DeNA 海灣之星職業棒球隊。

長榮航期望，藉由體育行銷結合旅遊的方式，打造全球品牌形象。

長榮航直飛北美 8 大航點，包括舊金山、洛杉磯、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖，以及加拿大的多倫多與溫哥華，提供每周 84 班飛航服務，並自 10 月 29 日冬季班表起，增為每周 87 班。

此外，長榮航為讓台灣體育能與世界接軌，除了每年 10 月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」外，也曾贊助在台灣舉辦的大型國際賽事，包括中華台北羽球公開賽、裙襬搖搖 LPGA 臺灣錦標賽及海碩網球公開賽等。

而長榮航多年來也為培育台灣選手盡一份心力，贊助各領域好手，包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「小林同學」林昀儒、「台灣蝶王」王冠閎等選手，提供其出國參賽或訓練的機票，以持續累積國際賽事經驗，爭取佳績。

長榮航連 8 年獲得 SKYTRAX 評選為五星級航空公司，並於今年榮獲 SKYTRAX 頒發「全球十大最佳航空公司」第 9 名、「全球最佳豪華經濟艙」、「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲最佳豪華經濟艙航空公司」第 1 名等 16 個獎項。